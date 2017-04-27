В Тверской области под колеса попал велосипедист

26 апреля около 18.45 на ул.Маяковского в районе д.42 ( съезд с Восточного моста) трезвая 20-летняя водитель ВАЗ-21124 не пропустила УАЗ Патриот, который ехал по главной дороге. В ДТП пострадала водитель ВАЗа, ее на месте осмотрели медики, от госпитализации отказалась.

В 13.49 в Ржеве на ул.Республиканская 59-летний водитель ВАЗ-21310 на нерегулируемом перекрестке сбил 66-летнего велосипедиста. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области