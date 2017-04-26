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Из-за нехватки врачей в Кесову Гору будут приезжать специалисты Тверской областной больницы и медуниверситета

26 Апреля 2017 21:23
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Кесовогорская ЦРБ обслуживает около 8 тысяч жителей района. В настоящее время в ЦРБ работают 18 врачей, в том числе двое - по совместительству, а также 63 специалиста среднего медперсонала.

Учреждение испытывает нехватку врачей узких специальностей. Зачастую на консультации местным жителям приходится ехать в Бежецк.

Чтобы обеспечить граждан доступной квалифицированной медицинской помощью, Игорь Руденя поручил региональному Министерству здравоохранения составить график выездных консультаций специалистов из Тверской областной клинической больницы и медицинского университета в Кесовой Горе.

В третьей декаде мая - начале июня должен состояться первый такой выезд. Прежде всего, в состав бригады войдут детские врачи. Далее выездные приёмы будут проходить ежеквартально по запрашиваемым направлениям. Будет организована и доставка диагностического медицинского оборудования, пообещал губернатор.

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Метки: нехватка специалистов нет врачей не хватает врачей
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Комментарии (15)

  • Uylo_Yobannen 
    Пролетарий, наверное, счастлив. Любит он Кесову Дыру.
    26.04.2017 21:50
    0 | 0

  • dsmile 
    Спецов нет, за то как хвастали новыми автомобилями скорой помощи... Ими разве что до вертолета доставлять больных... Днище. Путинское Днище.
    26.04.2017 21:51
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Алчные докторишки! Мало им средней зарплаты! А ведь оне клятву давали...
    Прикрепленные изображения:
    26.04.2017 21:57
    0 | 0

  • horton 
    То есть, если "в спину вступило", теперь и ехать никуда не надо? Через пару-тройку месяцев какой-нибудь невролог сам приедет? )))
    26.04.2017 22:02
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Главное, чтобы парАлич не разбил))) Второе. "Чтобы обеспечить граждан доступной квалифицированной медицинской помощью, Игорь Руденя..." Следует ли понимать, что кесовогорцы  в настоящее время таковой помощи не имеют? А если они её не имеют, а имеют пока только их, то какая сволочь в этом виновата?))
      26.04.2017 22:11
      0 | 2

      • horton 
        Можно я не буду отвечать? Вдруг угадаю)))
        26.04.2017 22:16
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          Раньше был виноват Обама, а сейчас видимо Трамп...И когда только он успевает вредить Тверской губернии?)
          26.04.2017 22:27
          0 | 1

          • horton 
            Есть еще один виноватый на все времена - Пушкин! )
            26.04.2017 22:33
            0 | 1

        • Ferapont 
          Опять злодеи везде.
Не по теме, но кто-то опять балуется тверскими водонасосами..
          26.04.2017 22:31
          0 | 0

        • kudimov 
          Чего там угадывать? Виноваты докторишки, работающие в Твери и пишущие тут в рабочее и свободное время денно и нощно. Получая деньги из бюджета. Самим заработать "мозжечка" не хватает, ибо тупорылые овощеводы отроду. И ноющие, ноющие, ноющие. Тьфу, слизь
          26.04.2017 22:32
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Проснулся, инвалид церебральный?) Беспокойно-зудящая  мыслища выгнала из тёплого пропуканного лежбища?)))
            26.04.2017 22:37
            0 | 1

            • kudimov 
              Еще и не ложился, сидел в засаде и ждал, когда будет момент по-овнить Вам, добрейший))
              26.04.2017 22:42
              2 | 1

              • Dobry кrtek 
                Без штанов хоть сидели? Опять навалили "пирамид" ат душы?)
                26.04.2017 22:49
                0 | 1

                • kudimov 
                  Ат души и на Вашу голову)
                  26.04.2017 22:51
                  2 | 0

  • 1% 
    вот она стабильность и отрицательный рост) и всем (кроме кесовогорских терпил) как обычно...
    26.04.2017 22:30
    0 | 0
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