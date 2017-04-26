Из-за нехватки врачей в Кесову Гору будут приезжать специалисты Тверской областной больницы и медуниверситета

Кесовогорская ЦРБ обслуживает около 8 тысяч жителей района. В настоящее время в ЦРБ работают 18 врачей, в том числе двое - по совместительству, а также 63 специалиста среднего медперсонала.

Учреждение испытывает нехватку врачей узких специальностей. Зачастую на консультации местным жителям приходится ехать в Бежецк.

Чтобы обеспечить граждан доступной квалифицированной медицинской помощью, Игорь Руденя поручил региональному Министерству здравоохранения составить график выездных консультаций специалистов из Тверской областной клинической больницы и медицинского университета в Кесовой Горе.

В третьей декаде мая - начале июня должен состояться первый такой выезд. Прежде всего, в состав бригады войдут детские врачи. Далее выездные приёмы будут проходить ежеквартально по запрашиваемым направлениям. Будет организована и доставка диагностического медицинского оборудования, пообещал губернатор.