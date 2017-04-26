tvernews.ru
26 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

СМИ: Стало известно, когда поступят в обращение новые банкноты 200 и 2000 рублей

26 Апреля 2017 20:07
Автор:

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Банк России выпустит ориентировочно в октябре 2017 года. Об этом «РИА-Новости» сообщил источник близкий к ЦБ. Внешний вид банкнот уже согласован. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: банкноты 200 и 2000 рублей новые купюры
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • antiER 
    .....Быть может, откопают через тысячу лет
В фантиках жвачки и осколках монет,
Где вылизан весь берег, не дошел до волны,
Где рельсы вылезали из кармана страны.

Припев:
Уходим, уходим, уходим,
Наступят времена почище,
Бьется родная, в экстазе пылая,
Владивосток две тыщи. )))

Конечно, все уже решено, но я бы лучше ввел купюры 250 и 2500. Вспомните как сладко звучало "четвертной" )
    26.04.2017 21:07
    0 | 1

  • 1% 
    хм, предвестник девальвации и/или деноминации...
    26.04.2017 22:35
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
67

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
63

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
57

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100