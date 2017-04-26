СМИ: Стало известно, когда поступят в обращение новые банкноты 200 и 2000 рублей

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Банк России выпустит ориентировочно в октябре 2017 года. Об этом «РИА-Новости» сообщил источник близкий к ЦБ. Внешний вид банкнот уже согласован. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.