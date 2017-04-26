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В Тверской области задержана банда, которая воровала, сжигала и топила в реке автомобили

26 Апреля 2017 19:02
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Шестеро жителей Тверской области в возрасте от 18 до 24 лет обвиняются в хищениях отечественный автомобилей. Они за два осенних месяца прошлого года угнали  28 машин.

По информации регионального УМВД, злоумышленники действовали  по отработанной схеме. В ночное время похищали и разбирали автомобили на запчасти, затем реализовывали их на рынках и через сеть Интернет. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди поджигали транспортные средства и сбрасывали в реку.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство.

Данная банда совершила кражи имущества автотранспорта на общую сумму более  760 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий по розыску похищенного имущества, несколько транспортных средств обнаружены и возвращены законным владельцам. 

В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из злоумышленников будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.

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Метки: автоугонщики банда автоугонщиков
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Комментарии (7)

  • dsmile 
    Владельцам вернули утопленные и сожженые авто? )
    26.04.2017 19:14
    0 | 6

    • horton 
      dsmile, нет! Владельцам вернули сожженые и утопленные авто... )
      26.04.2017 19:52
      0 | 4

      • 1% 
        horton, ты прямо клонированный петросян...
        26.04.2017 22:42
        0 | 0

  • jazz-y 
    28 машин = 760 тысяч рублей ущерба?
    26.04.2017 19:48
    0 | 5

    • id1Ray 
      жигуары...
хотя если топили и жгли остатки - это тотал, и всего 27 тыс на машину ущерба получилось? явно кто-то плохо посчитал
      26.04.2017 20:29
      0 | 1

    • Varg 
      Да это - настоящие санитары наших дорог и дворов. Их наградить нужно.
      26.04.2017 22:07
      0 | 1

  • 1% 
    лютые тверские банды то аккумуляторы "своруют", то "воровали, жгли и топили".... тиавцы, пишите правду - акабы поймали школоту и раскрутили их на все свои висяки.
    26.04.2017 22:43
    0 | 0
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