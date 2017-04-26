В Тверской области задержана банда, которая воровала, сжигала и топила в реке автомобили

Шестеро жителей Тверской области в возрасте от 18 до 24 лет обвиняются в хищениях отечественный автомобилей. Они за два осенних месяца прошлого года угнали 28 машин.

По информации регионального УМВД, злоумышленники действовали по отработанной схеме. В ночное время похищали и разбирали автомобили на запчасти, затем реализовывали их на рынках и через сеть Интернет. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди поджигали транспортные средства и сбрасывали в реку.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство.

Данная банда совершила кражи имущества автотранспорта на общую сумму более 760 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий по розыску похищенного имущества, несколько транспортных средств обнаружены и возвращены законным владельцам.

В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из злоумышленников будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.