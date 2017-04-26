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В Твери осудили сотрудника тату-студии

26 Апреля 2017 18:25
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Он признан виновным в совершении преступления «Покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием».
Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

В ходе рассмотрения дела установлено, что осужденный, работая в тату-студии в сентябре 2016 года, узнал от женщины, что ее супруг отбывает наказание в виде лишения свободы в следственном изоляторе и собирается подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он решил похитить денежные средства обманным путем. Для этого он неоднократно предлагал ей за денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей оказать содействие в рассмотрении в суде вопроса об УДО. Но в реальности он не имел  намерений и возможности выполнить взятые на себя обещания.

14 января 2017 года женщина встретилась с сотрудником тату-салона  и передала ему 150 тысяч рублей в качестве оплаты. После этого он тут же был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области, сообщает Центральный районный суд Твери.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

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Метки: осужден сотрудник осужден сотрудник тату-студии
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Комментарии (1)

  • Proletary 
    Я так понимаю, вся пикантность ситуации в том, что злоумышленник работает в тату-салоне. Вот ведь подлец!
    26.04.2017 18:48
    0 | 2
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