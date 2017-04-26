В Твери осудили сотрудника тату-студии

Он признан виновным в совершении преступления «Покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием».

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

В ходе рассмотрения дела установлено, что осужденный, работая в тату-студии в сентябре 2016 года, узнал от женщины, что ее супруг отбывает наказание в виде лишения свободы в следственном изоляторе и собирается подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он решил похитить денежные средства обманным путем. Для этого он неоднократно предлагал ей за денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей оказать содействие в рассмотрении в суде вопроса об УДО. Но в реальности он не имел намерений и возможности выполнить взятые на себя обещания.

14 января 2017 года женщина встретилась с сотрудником тату-салона и передала ему 150 тысяч рублей в качестве оплаты. После этого он тут же был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области, сообщает Центральный районный суд Твери.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.