На трассе "Россия" под Тверью пьяный водитель без прав врезался в столб

25 апреля в 10.20 в Кимрском районе, в деревне Селище 18-летний водитель LADA 21074, не пристегнутый ремнем безопасности, превысил скорость , съехал в кювет и опрокинулся. Водитель «Лады» и 18-летний пассажиры госпитализированы.

В 12.15 на 160 км трассы «Россия» в Калининском районе Тверской области 45-летний пьяный водитель без прав на автомобиле «Опель Вектра» врезался в столб. В ДТП пострадали сам водитель , 41-летний и 46-летний пассажиры. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области