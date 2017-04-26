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На трассе "Россия" под Тверью пьяный водитель без прав врезался в столб

На трассе "Россия" под Тверью пьяный водитель без прав врезался в столб - ТИА
26 Апреля 2017 09:28
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Фоторепортаж

25 апреля в 10.20 в Кимрском районе, в деревне Селище 18-летний  водитель LADA 21074, не пристегнутый ремнем безопасности, превысил скорость , съехал в кювет и опрокинулся. Водитель «Лады» и 18-летний пассажиры госпитализированы.

В 12.15 на 160 км трассы «Россия» в Калининском районе Тверской области 45-летний пьяный водитель без прав на автомобиле «Опель Вектра» врезался в столб. В ДТП пострадали сам водитель , 41-летний  и 46-летний пассажиры. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: пьяный водитель без прав
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Комментарии (5)

  • Buzzer 
    Если в башне по....нь .........
    26.04.2017 09:48
    1 | 3

    • serzhstepanov2018 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      26.04.2017 12:26
      0 | 0

  • Kirush 
    Сорок лет - ума нет
    26.04.2017 09:51
    0 | 1

    • bublik 
      уже и не будет.
      26.04.2017 10:52
      0 | 0

  • 1% 
    овощебаза негодует) очередное доказательство неработоспособности системы дорожного движения в нынешнем виде. 
ЗЫ а дорога хорошая, по российским меркам просто восхитительная)
    26.04.2017 12:18
    0 | 0
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