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В честь 50-летия тверского троллейбуса для горожан пройдёт праздник

25 Апреля 2017 15:07
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6 мая исполняется 50 лет тверскому троллейбусу. В честь юбилейной даты МУП «ПАТП-1» проводит праздник в формате «Дня открытых дверей» для всех горожан.

Мероприятие пройдёт на территории троллейбусного парка на набережной Лазури. Оно будет интересно и детям, и взрослым. Гостей праздника ждёт развлекательная программа от музыкальных и танцевальных коллективов города, выставка троллейбусов (от самых первых в нашем городе и до самых современных), показательные выступления лучших водителей. Все желающие смогут побывать на обзорной экскурсии по троллейбусному парку и посетить музей МУП «ПАТП-1».

Любителей изобразительного искусства будет ждать флешмоб «Раскрась троллейбус» – все желающие смогут нарисовать любые картины прямо на бортах транспортных средств. Для юного поколения предусмотрены специальные мастер-классы и конкурсы, анимация и аквагрим. Будет работать фотозона. Также посетителей будут ждать полевая кухня и праздничное чаепитие.

В рамках праздника среди всех посетителей  проведут бесплатную лотерею с розыгрышем проездных билетов на общественный транспорт и ценных призов от спонсоров. Кроме того, призы будут разыграны среди подписчиков официальной страницы МУП «ПАТП-1» в социальной сети «Вконтакте».

Начало праздника в 11 часов. Подробная программа будет опубликована дополнительно. Сообщает
Управление информации администрации города Твери.

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Метки: тверской троллейбус троллейбусный парк патп-1
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Комментарии (3)

  • BARBAdos 
    поосторожнее б надо с такими праздниками, недавно 115-летие тверского трамвая отметили и трамвай теперь этот на последнем издыхании...
    25.04.2017 15:38
    1 | 4

  • abeltv 
    Праздник похорон общественного транспорта???
И грустно и смешно одновременно, причём смешно первые 5 минут, остальное время грустно. Профукали наши руководятелы общественный транспорт в Твери и это факт!
    25.04.2017 15:39
    0 | 4

  • Garykus 
    ТВЗ (ПК ТС) прикатит "Адмирал" в троллейбусный парк для показа жителям?
    25.04.2017 16:09
    0 | 1
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