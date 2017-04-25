В честь 50-летия тверского троллейбуса для горожан пройдёт праздник

6 мая исполняется 50 лет тверскому троллейбусу. В честь юбилейной даты МУП «ПАТП-1» проводит праздник в формате «Дня открытых дверей» для всех горожан.

Мероприятие пройдёт на территории троллейбусного парка на набережной Лазури. Оно будет интересно и детям, и взрослым. Гостей праздника ждёт развлекательная программа от музыкальных и танцевальных коллективов города, выставка троллейбусов (от самых первых в нашем городе и до самых современных), показательные выступления лучших водителей. Все желающие смогут побывать на обзорной экскурсии по троллейбусному парку и посетить музей МУП «ПАТП-1».

Любителей изобразительного искусства будет ждать флешмоб «Раскрась троллейбус» – все желающие смогут нарисовать любые картины прямо на бортах транспортных средств. Для юного поколения предусмотрены специальные мастер-классы и конкурсы, анимация и аквагрим. Будет работать фотозона. Также посетителей будут ждать полевая кухня и праздничное чаепитие.

В рамках праздника среди всех посетителей проведут бесплатную лотерею с розыгрышем проездных билетов на общественный транспорт и ценных призов от спонсоров. Кроме того, призы будут разыграны среди подписчиков официальной страницы МУП «ПАТП-1» в социальной сети «Вконтакте».

Начало праздника в 11 часов. Подробная программа будет опубликована дополнительно. Сообщает

Управление информации администрации города Твери.