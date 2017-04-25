В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

Пожар не уничтожил дорогостоящее оборудование Детской областной больницы, спасли и компьютерный томограф. О том, как и чем сегодня живет ДОКБ, главврач рассказала и показала губернатору региона.

Вечером 24 апреля Игорь Руденя побывал с инспекцией в новых помещениях Детской областной больницы, куда она была вынуждена переехать после страшного пожара.

Погорельцы заняли здание бывшей гинекологической больницы, куда переехали психоневрологическое и педиатрические отделения. А также высокие гости побывали в новом корпусе учреждения, где осмотрели детскую реанимацию, урологическое и нейрохирургические отделения.

Анна Зайцева, главный врач «Детской областной клинической больницы»:

- Мы не потеряли койко-места. Спасибо большое Тверской гинекологической больнице, которая нам любезно уступила свое помещение. Мы расположили соматические отделения по трем этажам, в принципе отделения не так много потеряли. Палаты мы сохранили, оборудование медицинское дозакупили. Спасибо спонсорам, которые оказывали нам помощь в первые дни после пожара. Наш медицинский университет пошел нам на уступки и покинул 5 этаж, где располагались кафедры, там сейчас урологическое отделение.

Главврач поделилась еще одной хорошей новостью - при пожаре серьезных потерь по медицинскому оборудованию удалось избежать. Дорогостоящую технику спасли – вынесли из горящих помещений. Даже огромный томограф скоро будет введен в строй.

Анна Зайцева, главный врач «Детской областной клинической больницы»:

- Большую благодарность хочу выразить заведующим отделений, в частности отделений функциональной и лучевой диагностик. В первые часы они оказались на месте происшествия. У нас не пострадала никакая функциональная диагностика, целы ультразвуковые аппараты, в том числе экспертного класса. К сожалению, компьютерный томограф был залит в процессе тушения. Но опять же спасибо нашим друзьям, которые предоставили нам сухой обогреваемый склад. Мы за свои деньги вызывали инженера из Москвы. Он нам этот аппарат разобрал, сейчас он сушится. Мы томограф не потеряли, мы его реанимируем и поставим на место.

Но есть и проблемы, говорит Анна Зайцева. Поликлинике нужен капитальный ремонт, необходимо сделать кровлю и фасад. До конца недели губернатору нужно предоставить список, чего еще не хватает больнице.

После осмотра корпусов ДОКБ у главы региона остались смешанные чувства.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- Могу сказать честно, у меня осталось смешанное впечатление. В первую очередь, это очень хороший коллектив. Видно сразу, что люди очень слаженно работают, позитивные, в высокой степени профессионалы. Второе – уплотнились и есть некие неудобства. Третий момент – то, что мы планировали по размещению больницы в соседних корпусах, к сожалению, не завершено.

Изначально планировалось отремонтировать сгоревшее здание детской областной больницы. Но после очередного его осмотра стало понятно, что для ДОКБ нужно новое.

- Сейчас это здание сложно рассматривать для дальнейшего целевого применения. Оно будет законсервировано до принятия решения о его дальнейшем восстановлении и использовании. Поэтому сейчас базовая версия – это строительство новой высокотехнологичной больницы рядом с Перинатальным центром. Получится такой вот городок с профессиональной медицинской помощью.

Проект новой детской областной больницы будет разработан до конца 2017 года. Ее строительство планируется начать в следующем году. Это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек с расположенной рядом вертолетной площадкой и автомобильной стоянкой. Проект планируется реализовать в течение трех лет – с 2018 по 2021 годы. Регион рассчитывает на поддержку федерального центра, ведь вопрос уже обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Ежегодно в ДОКБ проходят лечение и обследование более 10 тысяч детей в стационаре и 120 тысяч – амбулаторно. Здесь оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь в области педиатрии, хирургии, урологии, неонатологии, травматологии, а также плановая и экстренная консультативная помощь ЦРБ Тверской области и детским медицинским организациям Твери.