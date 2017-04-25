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В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют - ТИА
25 Апреля 2017 13:58
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Фоторепортаж

Пожар не уничтожил дорогостоящее оборудование Детской областной больницы, спасли и компьютерный томограф. О том, как и чем сегодня живет ДОКБ, главврач рассказала и показала губернатору региона.

Вечером 24 апреля Игорь Руденя побывал с инспекцией в новых помещениях Детской областной больницы, куда она была вынуждена переехать после страшного пожара.

Погорельцы заняли здание бывшей гинекологической больницы, куда переехали психоневрологическое и педиатрические отделения. А также высокие гости побывали в новом корпусе учреждения, где осмотрели детскую реанимацию, урологическое и нейрохирургические отделения.

Анна Зайцева, главный врач «Детской областной клинической больницы»:

- Мы не потеряли койко-места. Спасибо большое Тверской гинекологической больнице, которая нам любезно уступила свое помещение. Мы расположили соматические отделения по трем этажам, в принципе отделения не так много потеряли. Палаты мы сохранили, оборудование медицинское дозакупили. Спасибо спонсорам, которые оказывали нам помощь в первые дни после пожара. Наш медицинский университет  пошел нам на уступки и покинул 5 этаж, где располагались кафедры, там сейчас урологическое отделение.

Главврач поделилась еще одной хорошей новостью - при пожаре серьезных потерь по медицинскому оборудованию удалось избежать. Дорогостоящую технику спасли – вынесли из горящих помещений. Даже огромный томограф скоро будет введен в строй.

Анна Зайцева, главный врач «Детской областной клинической больницы»:

- Большую благодарность хочу выразить заведующим отделений, в частности отделений функциональной и лучевой диагностик. В первые часы они оказались на месте происшествия. У нас не пострадала никакая функциональная диагностика, целы ультразвуковые аппараты, в том числе экспертного класса. К сожалению, компьютерный томограф был залит в процессе тушения. Но опять же спасибо нашим друзьям, которые предоставили нам сухой обогреваемый склад. Мы за свои деньги вызывали инженера из Москвы. Он нам этот аппарат разобрал, сейчас он сушится. Мы томограф не потеряли, мы его реанимируем и поставим на место.

Но есть и проблемы, говорит Анна Зайцева. Поликлинике нужен капитальный ремонт, необходимо сделать кровлю и фасад. До конца недели губернатору нужно предоставить список, чего еще не хватает больнице.

После осмотра корпусов ДОКБ у главы региона остались смешанные чувства.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- Могу сказать честно, у меня осталось смешанное впечатление. В первую очередь, это очень хороший коллектив. Видно сразу, что люди очень слаженно работают, позитивные, в высокой степени профессионалы. Второе – уплотнились и есть некие неудобства. Третий момент – то, что мы планировали по размещению больницы в соседних корпусах, к сожалению, не завершено.

Изначально планировалось отремонтировать сгоревшее здание детской областной больницы. Но после очередного его осмотра стало понятно, что для ДОКБ нужно новое.

- Сейчас это здание сложно рассматривать для дальнейшего целевого применения. Оно будет законсервировано до принятия решения о его дальнейшем восстановлении и использовании. Поэтому сейчас базовая версия – это строительство новой высокотехнологичной больницы рядом с Перинатальным центром. Получится такой вот городок с профессиональной медицинской помощью.

Проект новой детской областной больницы будет разработан до конца 2017 года. Ее строительство планируется начать в следующем году. Это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек с расположенной рядом вертолетной площадкой и автомобильной стоянкой. Проект планируется реализовать в течение трех лет – с 2018 по 2021 годы. Регион рассчитывает на поддержку федерального центра, ведь вопрос уже обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

 Ежегодно в ДОКБ проходят лечение и обследование более 10 тысяч детей в стационаре и 120 тысяч – амбулаторно. Здесь оказывается  специализированная высокотехнологичная медицинская помощь в области  педиатрии, хирургии, урологии,  неонатологии, травматологии, а также плановая и экстренная консультативная помощь ЦРБ Тверской области и детским медицинским организациям Твери.

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Метки: детская областная больница сгорела детская областная больница докб анна зайцева игорь руденя
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Комментарии (20)

  • hippo 
    Т. е. детей пинком под зад из центра города, так получается?
    25.04.2017 14:33
    5 | 5

    • bublik 
      а зачем детям центр. даже парковки нормальной нет.
      25.04.2017 15:25
      0 | 10

      • hippo 
        Если ребенок в больнице без родителей, это ежедневные поездки утром и вечером. К черту на рога? Спасибо.
Если ребенок в больнице с одним из родителей, это пробежки по окрестным магазинам и аптекам. Пилить на Горбатку? Спасибо.
Если ребенку разрешено выходить/выезжать на коляске, это возможность прогуляться. До кладбища и обратно? Спасибо.
        25.04.2017 17:30
        0 | 0

        • Andrevna 
          Вы правы. Есть еще дневной стационар. Детки постарше сами добирались в больницу, но это каждый день к 8-ми - 9-ти часам утра. И притом, что дети-то больные едут. Хорошо, если есть кому довезти, но ведь не у всех такая возможность имеется. С окраин до центра быстрее добраться, чем на Горбатку, с этим не поспоришь.
          25.04.2017 17:55
          0 | 0

  • Dobry кrtek 
    "Он нам этот аппарат разобрал, сейчас он сушится." ))) Зайцева жжот, томограф не трусы, не лифчик, чтобы после просушки надеть вновь). На фото Зайцева, чуть ли не крупнее губера))) ( в дюймах ). И зачем она напялила одноразовый стерильный халат при выходе на улицу?))) Почему остальные не охалачены? Ой, я не могу смотреть на этот потёмкинский детсад.)
    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 14:35
    0 | 16

    • Proletary 
      Он не стерильный. Эта фигня из нетканки не стерилизуется. Он вообще непонятно для чего нужен, для красоты, наверное.
      25.04.2017 14:45
      0 | 6

      • Dobry кrtek 
        Стерилизуется, гамма-лучами. Как кетгут.
        Прикрепленные изображения:
        25.04.2017 14:48
        0 | 3

        • Proletary 
          У стерильных нет запАха спереди и ткань плотнее.  А эта хламида чисто декоративная, как на картинке
          Прикрепленные изображения:
          25.04.2017 15:18
          0 | 4

          • Lura 
            Мне картинка нравится!
            25.04.2017 17:21
            0 | 0

    • Irina (http://www.youtube.com/channel/UCkGLc-3qRqjHa1ObqLb6MXA) 
      На фоне Зайцевой губер как-то даже потерялся.
      25.04.2017 15:04
      0 | 8

      • Lura 
        Да уж, центнер с "гаком", гак сзади....
        25.04.2017 17:31
        0 | 0

  • god007 
    Верхняя одежда мед. персонала сгорела при пожаре. 
Теперь сотрудники поликлиники ходят в одноразовых стерильных халатах вместо пальто и плащей.
    25.04.2017 15:06
    0 | 8

  • infist 
    Не лишним было бы назначить главврачом Арсена Рафиковича, для более тесного, продуктивного чего то там.
    25.04.2017 15:17
    0 | 8

  • Michasik 
    Где логика и забота о больных:
Детская ОБЛАСТНАЯ больница - многие люди приезжают из области на ж/д и автовокзал - оттуда им нужно ехать на Горбатку, скорее всего придется стоять в пробках через мост через Волгу и на Горбатом мосту, потом ехать обратно. Не знаю, ходят ли от вокзала до областной маршрутки или только автобус? На дорогу уйдет час-полтора и обратно столько же. 

Или в центре нету места под постройку? Зачем в центре строятся торговые центры - тот же Рубин, второй очереди и др. и так парковаться негде - стройте больницу в центре. Кроме того в центре еще много частных ведхих домов - на Базановой, Желябова, Володарского - там есть дома аля землянки - выдать хозяевам компенсации/квартиры и вот вам место под больницу. Кроме того район первой городской больнице - там тоже в основном частный сектор.

Я не строитель, но мне кажется что больнице не нужно колоссальных в несколько гектаров земельных площадей под здание - можно просто построить высокое здание - 9-16 этажей.

Еще хочу поинтересоваться, чисто для развития: здания большинства крупных больниц (взрослая областная, 6-я больница, 7-я больница) окружены довольно большими парковыми зонами. Зачем они? Ну понятно, чтобы больным гулять - но наверное можно ценности пересмотреть, раз людей лечить негде, то может от парков отказаться можно. Я думаю, что это своего рода буферная зона, чтобы бацилы/инфекции из больнице в город не проникли
    25.04.2017 15:38
    2 | 3

    • dfklfq 
      Надо пустить от вокзалов до обл. больниц городской электропоезд-челнок. Время в пути будет 10 минут.
      25.04.2017 16:40
      0 | 2

    • Gans 
      На электричке от вокзала до дорошихи за 7 минут
? Не?
      25.04.2017 17:34
      0 | 2

  • USSR 
    Гинекологическая больница напротив любезно уступила своё здание! Функции больницы были перераспределены между перинатальным и обл роддомом. Врачи любезно ушли в простой - 2/3 от оклада!!!
    25.04.2017 15:41
    0 | 5

  • Gorev 
    Радует, что проблема хоть как-то решается в условиях сокращающихся доходов государства. При прежнем губернаторе такого бы не было.
При хороших инвестициях можно все сделать по уму и не важно где она будет располагаться.
В Москве и других крупных городах мира больницы тоже не всегда в центре.
    25.04.2017 16:41
    2 | 1

  • mednoe521 
    Прочитал текст про " высоких гостей и Анну Зайцеву". Как и у губернатора, возникли "смешанные чувства". Главврач одета не по форме, причёска не пойми что. Сама себя, из экономии, стрижёт, что ли?  Неужели в этом возрасте всю себя отдаёт работе?Прямо как "мымра" с "Служебном романе" . Отдаёт лицемерием слова о том, что гинекологи с медакадемией великодушно отдали своё помещение. Да кто их спрашивал?! Приказали и отдали. 
Согласен с комментариями о том, что строить надо в центре города. Огромные загаженные, заросшие  пустыри. Хотя бы (на вскидку) - за мечетью и поликлиникой. 12 этажное здание.Не надо этих парковых земель вокруг больниц, некогда гулять, когда болеешь. Горбатка крайне неудобная.
    25.04.2017 16:52
    0 | 3

  • karina75 
    Раздобрела Анюта на харчах ОДКБ. А врать она всегда хорошо умела . И томограф она из огня вытащила , и сотрудников кафедры " любезно " ( а не в шею ) попросила , и работу гинекологической клиники не загубила . Не говоря даже о том , как вандально отнеслись к оборудованию самой гинекологической клиники , отправляя их в первый роддом. Коллектив больницы замечательный , но в печенках ты у них сидишь вместе со своей крысой ( кто знает тот поймёт)
    25.04.2017 17:39
    0 | 0
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