На трассе под Тверью гаишники арестовали 4 «заказных» автобуса

С 5 по 28 апреля в Тверской области проходит профилактический рейд «Автобус». Инспекторы УГИБДД по Тверской области, УГАДН и Министерство транспорта проверяют соблюдение законов перевозчиками, которые работают в регионе.

Сегодня, 25 апреля, автобусы останавливали на 147 км трассы «Россия» за поселком Эммаус. Четыре заказных автобуса, три из которых принадлежат ИП и один ООО, перевозили пассажиров с нарушением закона – ч.2 ч.3 12.31.1 КоАП РФ. В этот раз перевозчики нарушили правила предрейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра автобусов - соответствующая информация не отражена в документах.

Эти автобусы ехали из Конаково и Редкино в Тверь. Всех пассажиров пересадили на другие, попутные рейсовые автобусы до Твери.

Перевозчиков, владельцев ТС, ждет штраф от 30000 до 200 000 рублей. Но главное наказание для предпринимателей не штраф, а арест машин. Сегодня впервые в рамках рейда «Автобус» транспортные средства, на которых перевозили пассажиров с нарушением закона, были арестованы. 3 микроавтобуса «Мерседес» и один «Форд» увезут на штрафстоянку, после административного расследования будет принято решение о сумме штрафа. Сотрудники УГИБДД по Тверской области пояснили, что такая действенная мера была необходима, чтобы изменить ситуацию, наказание только в виде штрафов не заставляет перевозчиков соблюдать закон.

Рейд "Автобус" проходит уже 3 недели. Инспекторы рассказали ТИА, какие еще нарушения находят у перевозчиков.

- Нет договоров фрахтования, нет списков пассажиров. Списки пассажиров каждого рейса передаются в ФСБ, это делается для общей безопасности. Кроме того, в автобусах снимают показания с тахографов и при этом нередко выявляют нарушения режима труда и отдыха водителей.