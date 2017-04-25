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На трассе под Тверью гаишники арестовали 4 «заказных» автобуса

На трассе под Тверью гаишники арестовали 4 «заказных» автобуса - ТИА
25 Апреля 2017 12:18
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Фоторепортаж

С 5 по 28 апреля в Тверской области проходит профилактический рейд «Автобус». Инспекторы УГИБДД по Тверской области, УГАДН и Министерство транспорта проверяют соблюдение законов перевозчиками, которые работают в регионе.

Сегодня, 25 апреля, автобусы останавливали на 147 км трассы «Россия» за поселком Эммаус.  Четыре заказных автобуса, три из которых принадлежат ИП и один ООО, перевозили пассажиров с нарушением закона – ч.2 ч.3 12.31.1 КоАП РФ. В этот раз перевозчики нарушили правила предрейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра автобусов -  соответствующая информация не отражена в документах.

Эти автобусы ехали из Конаково и Редкино в Тверь. Всех пассажиров пересадили на другие, попутные рейсовые автобусы до Твери.

Перевозчиков, владельцев ТС, ждет штраф от 30000 до 200 000 рублей. Но главное наказание для предпринимателей не штраф, а арест машин. Сегодня впервые в рамках рейда «Автобус» транспортные средства, на которых перевозили пассажиров с нарушением закона, были арестованы. 3 микроавтобуса «Мерседес» и один «Форд» увезут на штрафстоянку, после административного расследования будет принято решение о сумме штрафа. Сотрудники УГИБДД по Тверской области пояснили, что такая действенная мера была необходима, чтобы изменить ситуацию, наказание только в виде штрафов не заставляет перевозчиков соблюдать закон.

Рейд "Автобус" проходит уже 3 недели. Инспекторы рассказали ТИА, какие еще нарушения находят у перевозчиков.

- Нет договоров фрахтования, нет списков пассажиров. Списки пассажиров каждого рейса передаются в ФСБ, это делается для общей безопасности. Кроме того, в автобусах снимают показания с тахографов и при этом нередко выявляют нарушения режима труда и отдыха водителей.

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Метки: заказыне автобусы рейд "Автобус" автобусы арестовали
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Комментарии (9)

  • BARBAdos 
    в итоге попались на какой то туфте - печать для мед. и тех. осмотра на путевом листе стоит порядка 10-15 руб. за один экз. А штрафака впаяют нехило за это нарушение, особенно на ООО...
    25.04.2017 12:27
    0 | 2

  • Proletary 
    "Списки пассажиров каждого рейса передаются в ФСБ, это делается для общей безопасности"
А почему ФСБ не интересуется безопасностью в троллейбусах?
    25.04.2017 12:39
    1 | 1

    • bae99 
      Троллейбус это для благонадежных. 
А заказными, видимо пользуются не благонадежные граждане...
      25.04.2017 12:47
      0 | 0

      • Proletary 
        Пазл сложился. "Те, кого не пустили в троллейбус"
        25.04.2017 13:03
        0 | 0

  • Житель подземелья 
    А списки пассажиров включают в себя тех, кого эти веселые ребята подбирают на обочинах? Ехал тут давеча на подобном чуде до Лихославля, человек так 5 минимум водила просто по пути взял, если не больше.
    25.04.2017 12:56
    0 | 0

  • romflyag 
    Откуда у перевозчика списки пассажиров? и почему Ф.И.О, пассажиров должны быть переданы в ФСБ? Самое главное для чего это всё?
 В рамках области можно передвигаться без паспорта вполне законно. Очередной цирк, для СМИ. Всё известно кто крутить на данных маршрутах можно и по другому решать вопрос более цивилизованно.
    25.04.2017 13:07
    0 | 0

    • Proletary 
      Сейчас все они будут наизнанку выворачиваться. Нужно показать, кто больше любит господина ПэЖэ и более лучше борется с терроризмом. Лесные пожары тушили твитором, теперь террористов ловят по путевым листам. Лавров.жпг.
      25.04.2017 13:40
      0 | 0

    • BARBAdos 
      там покупка билетов только по паспорту, как и на автовокзале. Правда если покупаешь по интернету, то вбить туда можно все что угодно, на посадке никто паспорт не спрашивает...

А насчет ФСБ, как я думаю, что данные эти они запрашивают только если какая то байда произошла. Т.е. списки пассажиров должны быть, но вряд ли они куда то отсылаются...
      25.04.2017 13:47
      0 | 0
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