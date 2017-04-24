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В Твери из-за халатности врачей от гриппа умер ребенок

24 Апреля 2017 19:03
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональный обязанностей). По версии следствия, 17 февраля 2017 года из реанимационного отделения Детской городской клинической больницы № 1 малолетняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ Детская областная клиническая больница.

14 апреля 2017 года ее состояние ухудшилось и произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результатов не дали, девочка умерла, причина смерти - грипп «В» с поражением многих органов в совокупности с осложнениями на фоне иммунной недостаточности.

Следствие считает, ребенок умер из-за ненадлежащей организации работы, недостаточной квалификации медицинских работников ГБУЗ ДОКБ. В настоящее время следственным путем проверяется качество оказанной в  учреждении малолетней пациентке медицинской помощи. По уголовному делу получены все имеющееся медицинские документы, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области

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Метки: умер ребенок умер ребенок от гриппа халатность врачей
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Комментарии (7)

  • oxion 
    21 век.!!!
    24.04.2017 19:13
    1 | 2

  • vo-vam 
    Следаки сами будут определять квалификацию врачей? или  поверят экспертизе тех же врачей? Одни заинтересованные лица, другие точно некомпетентны.
    24.04.2017 19:28
    0 | 1

  • vo-vam 
    Проверка следственным путём оказания качества  - это как?
    24.04.2017 19:29
    0 | 1

  • romich 
    Несмотря  на абсолютно  куцую информацию, праведный  гнев неизбежен. Невежественные людишки  обожают обмусолить что-нибудь горячее.
    24.04.2017 19:30
    1 | 1

  • infist 
    Как это с 17 февраля по 14 апреля? Два месяца и от гриппа? Да ладно.
    24.04.2017 19:35
    1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Ясен пень, #Врачи-убийцы#! Тока неплохо было бы узнать достоверно, почему ребёнок изначально попал в реанимацию ДГКБ № 1... Можа бабка народными средствАми лечила, а можа родители "думали, что пройдёт".)  Некурабельные ситуации, в том числе в педиатрии, в том числе вследствие  вирусных инфекций, встречаются даже в демократической России.))  И второе. Делать заключение-вердикт, что ребёнок умер вследствие халатности докторишек  ( см. заголовок статьи ) может только суд, но не редакция ( даже, если она и следствие в этом свято уверены ). Корректнее статью надо  было озаглавить так: "По мнению следствия..." Я так думаю.)
    24.04.2017 19:42
    0 | 3

    • zilberman 
      Бабка это может быть. Ну куда более вероятно, что дохторишки выполняли программу по впариванию фуфломицинов и прочей гомеопатии населению. На ком то же нужно отрабатывать халявные ручки и блокнотики от представителей фарм. индустрии.
      24.04.2017 19:57
      0 | 0
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