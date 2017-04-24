В Твери из-за халатности врачей от гриппа умер ребенок

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональный обязанностей). По версии следствия, 17 февраля 2017 года из реанимационного отделения Детской городской клинической больницы № 1 малолетняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ Детская областная клиническая больница.

14 апреля 2017 года ее состояние ухудшилось и произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результатов не дали, девочка умерла, причина смерти - грипп «В» с поражением многих органов в совокупности с осложнениями на фоне иммунной недостаточности.

Следствие считает, ребенок умер из-за ненадлежащей организации работы, недостаточной квалификации медицинских работников ГБУЗ ДОКБ. В настоящее время следственным путем проверяется качество оказанной в учреждении малолетней пациентке медицинской помощи. По уголовному делу получены все имеющееся медицинские документы, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области