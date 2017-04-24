24 апреля в Твери покажут фильмы о геноциде армян в Османской империи и запустят в небо воздушные фонари

24 апреля 1915 года начался геноцид армян в Османской империи, унесший жизни полутора миллионов человек и рассеявший их по всему миру. Массовая резня и депортация - самая страшная и кровавая страница истории всего армянского народа. И нет в мире ни одной армянской семьи, которой бы не коснулась трагедия геноцида.
Сегодня, по традиции, у Армянской Апостольской Церкви «Сурб Арутюн» почтут память жертв геноцида.
В 12:00 - в церкви Сурб Арутюн г. Твери будет совершён чин прославления Святых Мучеников Геноцида армян. После чего пройдёт молебен у новоустановленного хачкара и церемония возложение цветов.
В 12:30 - во дворе церкви пройдёт мероприятие с выступлениями воспитанников воскресной школы церкви Сурб Арутюн.
18:30 - показ короткометражных фильмов о Геноциде
19:30 - запуск воздушных фонарей
Голодающая армянская женщина:
Незабудка - символ вечной памяти жертв геноцида. Пять лепестков на цветке означают пять континентов, куда бежали армяне, вынужденные покинуть свои дома. В чашечке цветка графически изображен мемориал в Цицеркаберде с его 12-ю пилонами.
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
1%
24.04.2017 14:15
0
|
1