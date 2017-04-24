24 апреля в Твери покажут фильмы о геноциде армян в Османской империи и запустят в небо воздушные фонари

24 апреля 1915 года начался геноцид армян в Османской империи, унесший жизни полутора миллионов человек и рассеявший их по всему миру. Массовая резня и депортация - самая страшная и кровавая страница истории всего армянского народа. И нет в мире ни одной армянской семьи, которой бы не коснулась трагедия геноцида.

Сегодня, по традиции, у Армянской Апостольской Церкви «Сурб Арутюн» почтут память жертв геноцида.

В 12:00 - в церкви Сурб Арутюн г. Твери будет совершён чин прославления Святых Мучеников Геноцида армян. После чего пройдёт молебен у новоустановленного хачкара и церемония возложение цветов.

В 12:30 - во дворе церкви пройдёт мероприятие с выступлениями воспитанников воскресной школы церкви Сурб Арутюн.

18:30 - показ короткометражных фильмов о Геноциде

19:30 - запуск воздушных фонарей

Голодающая армянская женщина:

Незабудка - символ вечной памяти жертв геноцида. Пять лепестков на цветке означают пять континентов, куда бежали армяне, вынужденные покинуть свои дома. В чашечке цветка графически изображен мемориал в Цицеркаберде с его 12-ю пилонами.