tvernews.ru
24 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

24 апреля в Твери покажут фильмы о геноциде армян в Османской империи и запустят в небо воздушные фонари

24 апреля в Твери покажут фильмы о геноциде армян в Османской империи и запустят в небо воздушные фонари - ТИА
Фото 2015 года. Чёрная дорожка – символ скорби, красные гвоздики – капли крови жертв геноцида.
24 Апреля 2017 10:49
Автор:

24 апреля 1915 года начался геноцид армян в Османской империи, унесший жизни полутора миллионов человек и рассеявший их по всему миру. Массовая резня и депортация - самая страшная и кровавая страница истории всего армянского народа. И  нет в мире ни одной армянской семьи, которой бы не коснулась трагедия геноцида.

Сегодня, по традиции, у Армянской Апостольской Церкви «Сурб Арутюн» почтут память жертв геноцида.

В 12:00 - в церкви Сурб Арутюн г. Твери будет совершён чин прославления Святых Мучеников Геноцида армян. После чего  пройдёт молебен у новоустановленного хачкара и церемония возложение цветов.

В 12:30 - во дворе церкви пройдёт мероприятие с выступлениями воспитанников воскресной школы церкви Сурб Арутюн.

18:30 - показ короткометражных фильмов о Геноциде

19:30 - запуск воздушных фонарей

Голодающая армянская женщина:

Незабудка - символ вечной  памяти жертв геноцида. Пять лепестков на цветке означают пять континентов, куда бежали армяне, вынужденные покинуть свои дома. В чашечке цветка графически изображен мемориал в Цицеркаберде с его 12-ю пилонами.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сурб арутюн день памяти жертв геноцида армян незабудка геноцид армян
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • 1% 
    вероятно, Тверская область имеет самое прямое и непосредственное отношение к Закавказью и бывшей Османской империи... Даже странно, как причудливо изменяется время, форма и бытие в обстановке всеобщего психоза и помешательства)
    24.04.2017 14:15
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
160

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
57

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100