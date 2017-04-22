На сцене Тверского театра драмы премьера - драма о войне "Вечно живые"

В конце апреля на сцене Театра драмы - пронзительная драма «Вечно живые» Виктора Розова в постановке Александра Павлишина. Премьерные показы состоятся 28, 29 апреля в 18:30 и 30 апреля в 17:00. Также спектакль сыграют в День победы – 9 мая в 17:00 (вместо 10 мая).

Первая пьеса известного советского драматурга Виктора Розова написана в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, куда он отправился добровольцем и попал в народное ополчение. История «из уст очевидца» создана Розовым в отпуске после ранения, но была запрещена цензурой. Только в 1956 году спектакль по пьесе «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова открыл театр «Современник». Затем по просьбе кинорежиссёра Михаила Калатозова драматург написал на основе пьесы сценарий любимого многими фильма «Летят журавли», премьера которого состоялась в 1957 году.

Вероника Богданова за день до своего Дня рождения провожает на фронт своего возлюбленного Бориса. «Если я честный, я должен», - уверен он… Так начинается история о всепобеждающей любви и невероятных поворотах судьбы. Война возведёт всё в высшую точку: смелость и страх, долг и лицемерие, надежду и веру… С лиц слетят маски, и перед зрителями откроется Жизнь и Люди во всех своих проявлениях.

Спустя более 60 лет с момента, как драма «Вечно живые» стала известна на театральных подмостках и в кинематографе, она не теряет своей острой актуальности, ведь отражает не что иное, как судьбу военного поколения, сражавшегося за свободу своих детей, внуков и правнуков. За нас с вами.

В премьерном спектакле - народные артисты России Наина Хонина и Константин Юченков, артисты Яна Голубева, Геннадий Бабинов, Эдуард Захарук, Алексей Майский, Дарья Плавинская, Никита Березкин, Ирина Погодина, Наталья Плавинская, Людмила Лепехина, Анжелика Панкова, Евгения Голубева, Екатерина Юркова, Виктория Козлова, Алексей Великотный, Евгений Романов и другие.

Цены на билеты премьерной постановки «Вечно живые» снижены (от 200 до 500 рублей).