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В Твери пройдёт турнир по игре Dota 2

22 Апреля 2017 10:23
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С 24 по 30 апреля жителей Твери приглашают поучаствовать в турнире по игре Dota 2. Битва за кубок Тверской области в капитанском режиме - это отборочный турнир на главное событие года в регионе - Tver Battle Season 2017. 

Призовой фонд Tver Cup Team - 10 000 рублей. Регистрация и участие бесплатные. После регистрации Вас включат в турнирную таблицу. Время игры и список команд уточняйте в турнирной таблице.  Форма регистрации на сайте: https://www.dotaplayofficial.com/tver-cup-team
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Желающие смогут следить за ходом турнира по бесплатному билету. Победители Tver Cup Team будут бесплатно приглашены на Lan финал и смогут побороться за большой денежный приз. 

Начало турнира: 24.04.2017 в 19:30 

​Группа Steam.

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Метки: киберспорт в твери дота 2 компьютерные игры в твери tver cup team
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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Молодцы спортсмены. И призовой фонд впечатлил.
    Прикрепленные изображения:
    22.04.2017 12:03
    0 | 2

    • Obladatel 
      Старый пердун 50+?))) Ах да, обиженный и недооценённый докторишка, временно стерегущий овощи, чтобы не разбежались))
Ну да, если бы Днепрогэс и БАМ строили, или бы целину осваивали  это бы тебе понравилось! Любая другая движуха по душе)
      22.04.2017 12:57
      1 | 1

      • Dobry кrtek 
        О, как! Перманентно онанирующему полуподростковому организму не нравится физический труд-созидание, но нравятся игрушки-погремушки! И так будет всю короткую ( до 50 + ) жизнь, дефективный? Дрочить, дрочить, и ещё раз дрочить?)) Начнём дискуссию или примешь мой последний вопрос за аксиому-стиль жизни?
        22.04.2017 13:11
        1 | 2

        • Obladatel 
          А почему бы и не подрачить, если это вставляет? Обязательно впахивать надо? Здоровье своё положить для любимой Россиюшки? А баблиус можно и интеллектуальны трудом поднять)) Чем я и занимаюсь!
PS Ну нравится им шпилить в Доту, пусть себе шпилят. Ноавится кому-то флешмобить, да и хрен с ними. Что брюзжать то?
          22.04.2017 17:23
          1 | 0

          • Dobry кrtek 
            Коли здоровья нет, да умишком сер, то дрочи на здоровье, прышавенькай.) Рукопожатие разовьётся, а можа и моторика...) Пиши, дефективный, развлекай, ядерный....)
            22.04.2017 18:25
            0 | 0

            • russs 
              Кротейко, зочем вы избиваете младенцев? Пусть себе дотят.
              Прикрепленные изображения:
              22.04.2017 18:38
              0 | 0

  • 1% 
    ну раз в обычном спорте без наркосилы не можем, то может хоть в доте результат покажем) спортухи не бомбите, не можете не именно вы, а сборная, которая является инструментом для попила)
    22.04.2017 12:27
    0 | 1

  • Proletary 
    А давайте свою сборную сделаем? И турнир устроим по блэкджеку и еще чему-нибудь. Только чур в призовом фонде никаких денег, все равно пропьем.
    22.04.2017 14:12
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      ...
      Прикрепленные изображения:
      22.04.2017 14:32
      0 | 2
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