В Твери пройдёт турнир по игре Dota 2

С 24 по 30 апреля жителей Твери приглашают поучаствовать в турнире по игре Dota 2. Битва за кубок Тверской области в капитанском режиме - это отборочный турнир на главное событие года в регионе - Tver Battle Season 2017.

Призовой фонд Tver Cup Team - 10 000 рублей. Регистрация и участие бесплатные. После регистрации Вас включат в турнирную таблицу. Время игры и список команд уточняйте в турнирной таблице. Форма регистрации на сайте: https://www.dotaplayofficial.com/tver-cup-team

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Желающие смогут следить за ходом турнира по бесплатному билету. Победители Tver Cup Team будут бесплатно приглашены на Lan финал и смогут побороться за большой денежный приз.

Начало турнира: 24.04.2017 в 19:30

​Группа Steam.