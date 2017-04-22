23 апреля в Торжке пройдёт фольклорно-этнографический праздник "Гуляние на Красную горку". Организаторы - Всероссийский историко-этнографический музей - подготовили интерактивную программу.

В этом году гостей праздника ожидают традиционные игры, песни, заклички. Уникальным событием станет представление Театра теней "Чертополох "- сказка "Черт и кулич". Почему уникальным? Данная постановка посвящена пасхальному циклу и играет её коллектив "Чертополох" один раз в год.

Начало 23 апреля в 13:00 по адресу: Торжок, ул. Луначарского, 21.