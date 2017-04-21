Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

На официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области опубликованы сведения о доходах тверских парламентариев за 2016 год. ТИА занялось неблагодарным трудом – посчитало чужие деньги и выяснило, кто из депутатов обеспечен и богат. Судя по декларации, в областном парламенте заседают и малоимущие граждане.

Больше всех денег за год заработал депутат-единорос Александр Клиновский - генеральный директор ООО «СО «Тверьнефтепродукт. Его доход - 83 млн.рублей. В собственности у него:

5 земельных участков, дом ( владеет вместе с женой), две квартиры, административное здание, нежилое помещение, стоянка ( владеет пополам с женой). Автомобилей нет, но есть мотоциклы: HARLEY DAVIDSON, FLHRC, HARLEY DAVIDSON XL1200X.

У супруги: 3 земельных участка, дом, 3 квартиры, автомобиль легковой, LAND ROVER, RANGE ROVER, доход за год – 2,3 млн.рублей. У их несовершеннолетнего ребенка доход за год – 505 тыс.рублей, он также владеет мотоциклом и скутером

Чуть меньше заработал за год, но оказался на первом месте по количеству земель Сергей Веремеенко, член фракции «ЕР» ( с 2011 - член правления РСПП. Председатель Комиссии РСПП по туризму, индустрии гостеприимства и отдыха; с 06.2011 - президент Фонда содействия развитию регионов). У депутата: 95 земельных участков, доход за год более 81 млн.рублей, 9 домов общей площадью более 4000 кв.м, 4 гаража, гостиница, дом охраны, здание хозяйственноого блока, банный комплекс, хозпостройки.

Бронза у Антона Секержицкого – тожде единорос, директора ООО «МАС». За прошлый год он заработал 79,3 млн.рублей. В собственности: три иномарки, моторная лодка, три земельных участка, два дома, 17 нежелых помещений (долевая собственность).

Четвертое и пятое место - у единоросов Лилии Корниенко и у тверского экс-мэра Олега Лебедева.

Лилия Корниенко - генеральный директор ОАО «Волжский пекарь». За год заработала более 22 млн.рублей. В собственности 3 земельных участка, дом и две квартиры.

Олег Лебедев - заместитель директора по развитию ООО «Сайнс». В собственности: 2 земельных участка, две квартиры, 3 гаража, 3 нежилых здания, 4 нежилых помещения (часть недвижимости в долевой собственности), доход за год – 13,3 млн.рублей, есть автомобиль БМВ.

Из членов других партий самый богатый оказался справедливорос Андрей Русаков - генеральный директор ООО «ПСЦ Техинком» (г.Тверь). Он заработал 12 млн.рублей. У него в собственности: 13 земельных участков, 2 дома, 4 квартиры, 2 гаража, 5 строений ( долевая собственность), баня, два автомобиля Land Rover и Range Rover и моторная лодка TERMI Twinc. У супруги доход – 705 000 рублей, два автомобиля: БМВ X1, DRIVE20D. У несовершеннолетнего ребенка в собственности автомобиль SSANGYONG ACTYON SPORTS.

Людмила Воробьева – руководитель фракции КПРФ заработала за год 1 млн.600 тыс.рублей, в собственности у неё 3 земельных участка, две дачи и двухкомнатная квартира.

Большинство других депутататов в среднем заработали 1-3 млн.рублей за год.

Среди народных избранников есть и малоимущие:

Так, генеральный директор "Дельта плюс сервис", член партии "ЕР" Ирина Шереметкер за год заработала всго лишь 264 000 рублей, а в собственности у нее нет ни квартиры, ни дома, ни земли, только грузовой ГАЗ-3302.

Единорос Алексей Балфеткин - администратор ООО «Завод» - за год заработал побольше - 324 000 рублей. В собственности: однокомнатная квартира 38 кв.м, супруга заработала за год 58 000 рублей

Денис Спиридонов (ЛДПР) - специалист по работе с населением ООО «Городская управляющая компания» (г.Тверь). У депутата и супруги в собственности по земельному участку, жилому дому и квартире, на двоих у супругов 3 иномарки. Депутат заработал за год 265,7 тыс.рублей, супруга – 245 тыс.рублей.

Павел Яковлев - единорос, сопредседатель ОНФ в Тверской области, в собственности – однокомнатная квартира 36,6 кв.метров, за год заработал 337,6 тыс.рублей.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев владеет трехкомнатной квартирой 68,8 кв.метров, его супруга – однокомнатной – 37,9 кв.метров. Доход Сергея Анатольевича – 3,5 млн.рублей, у жены – 287 000 рублей.