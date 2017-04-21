tvernews.ru
22 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей - ТИА
21 Апреля 2017 17:20
Автор:

На официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области опубликованы сведения о доходах тверских парламентариев за 2016 год. ТИА занялось неблагодарным трудом – посчитало чужие деньги и выяснило, кто из депутатов обеспечен и богат. Судя по декларации, в областном парламенте заседают и малоимущие граждане.

Больше всех денег за год заработал депутат-единорос Александр Клиновский -  генеральный директор ООО «СО «Тверьнефтепродукт. Его доход - 83 млн.рублей. В собственности у него:
5 земельных участков, дом ( владеет вместе с женой), две квартиры, административное здание, нежилое помещение, стоянка ( владеет пополам с  женой). Автомобилей нет, но есть мотоциклы: HARLEY DAVIDSON, FLHRC, HARLEY DAVIDSON XL1200X.
У супруги: 3 земельных участка, дом, 3 квартиры, автомобиль легковой, LAND ROVER, RANGE ROVER, доход за год – 2,3 млн.рублей. У их несовершеннолетнего ребенка доход за год – 505 тыс.рублей, он также владеет мотоциклом и скутером

Чуть меньше заработал за год, но оказался на первом месте по количеству земель Сергей Веремеенко, член фракции «ЕР» ( с 2011 - член правления РСПП. Председатель Комиссии РСПП по туризму, индустрии гостеприимства и отдыха; с 06.2011 - президент Фонда содействия развитию регионов). У депутата: 95 земельных участков, доход за год более 81 млн.рублей, 9 домов общей площадью более 4000 кв.м, 4 гаража, гостиница, дом охраны, здание хозяйственноого блока, банный комплекс, хозпостройки.

Бронза у Антона Секержицкого – тожде единорос, директора ООО «МАС». За прошлый год он заработал 79,3 млн.рублей. В собственности: три иномарки, моторная лодка, три земельных участка, два дома, 17 нежелых помещений (долевая собственность).

Четвертое и пятое место - у единоросов Лилии Корниенко и у тверского экс-мэра Олега Лебедева.

Лилия Корниенко - генеральный директор ОАО «Волжский пекарь». За год заработала более 22 млн.рублей. В собственности 3 земельных участка, дом и две квартиры.
Олег Лебедев - заместитель директора по развитию ООО «Сайнс». В собственности: 2 земельных участка, две квартиры, 3 гаража, 3 нежилых здания, 4 нежилых помещения (часть недвижимости в долевой собственности), доход за год – 13,3 млн.рублей, есть автомобиль БМВ.

Из членов других партий самый богатый оказался справедливорос  Андрей Русаков - генеральный директор ООО «ПСЦ Техинком» (г.Тверь). Он заработал 12 млн.рублей. У него в собственности: 13 земельных участков, 2 дома, 4 квартиры, 2 гаража, 5 строений ( долевая собственность), баня, два автомобиля Land Rover и Range Rover и моторная лодка TERMI Twinc. У супруги доход – 705 000 рублей, два автомобиля: БМВ X1, DRIVE20D. У несовершеннолетнего ребенка в собственности автомобиль SSANGYONG ACTYON SPORTS.

Людмила Воробьева – руководитель фракции КПРФ заработала за год 1 млн.600 тыс.рублей, в собственности у неё 3 земельных участка, две дачи и двухкомнатная квартира.

Большинство других депутататов в среднем заработали 1-3 млн.рублей за год.

Среди народных избранников есть и малоимущие:

Так, генеральный директор "Дельта плюс сервис", член партии "ЕР" Ирина Шереметкер за год заработала всго лишь 264 000 рублей, а в собственности у нее нет ни квартиры, ни дома, ни земли, только грузовой ГАЗ-3302.

Единорос Алексей Балфеткин - администратор ООО «Завод» - за год заработал побольше - 324 000 рублей. В собственности: однокомнатная квартира 38 кв.м, супруга заработала за год 58 000 рублей

Денис Спиридонов (ЛДПР)  - специалист по работе с населением ООО «Городская управляющая компания» (г.Тверь). У депутата и супруги в собственности по земельному участку, жилому дому и квартире, на двоих у супругов 3 иномарки. Депутат заработал за год 265,7 тыс.рублей, супруга – 245 тыс.рублей.

Павел Яковлев - единорос, сопредседатель ОНФ в Тверской области, в собственности – однокомнатная квартира 36,6 кв.метров, за год заработал 337,6 тыс.рублей.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев владеет трехкомнатной квартирой 68,8 кв.метров, его супруга – однокомнатной – 37,9 кв.метров. Доход Сергея Анатольевича – 3,5 млн.рублей, у жены – 287 000 рублей.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: доходы депутатов законодательнео собрание Тверской области декларация о доходах
Смотрите также:
Комментарии (36)

  • sp911 
    Чуть меньше заработал за год, но оказался на первом месте по количеству земель Сергей Веремеенко, член фракции «ЕР» ( с 2011 - член правления РСПП. Председатель Комиссии РСПП по туризму, индустрии гостеприимства и отдыха; с 06.2011 - президент Фонда содействия развитию регионов). У депутата: 95 земельных участков, доход за год более 81 млн.рублей, 9 домов общей площадью более 4000 кв.м, 4 гаража, гостиница, дом охраны, здание хозяйственноого блока, банный комплекс, хозпостройки.
Никого не смущает количество земельных участков и должность этого человека? и это только явно в глаза бросается...
    21.04.2017 17:43
    0 | 9

    • kudimov 
      Меня смущает разброс дохода людей. У всех одно тело, голова и 4 конечности, но у одних доход 83 млн в год, а у других 200 тысяч. Последние настолько глупее? Нет. Просто первые присосаны у кормушки. Это НЕ нормально.
      21.04.2017 17:50
      0 | 9

      • god007 
        У всех равные возможности, как уже было замечено. Только кто-то ими пользуется, а кто-то нет.
        21.04.2017 18:16
        5 | 1

        • Proletary 
          Куда труп Бертрана закопал, ирод!?
          21.04.2017 22:17
          0 | 4

      • Whois 
        Поверностное суждение о глупости. А весьма наоборот может быть.
Ить у мужа\детей доход мож компенсирует!
        21.04.2017 19:32
        0 | 0

    • god007 
      Человек не спроста стал Членом фракции ЕР. В ЕР России попадают лучшие из лучших. И у лучших из лучших уже все это было до того, как они стали членами ЕР.
      21.04.2017 18:18
      4 | 2

  • Partisan 
    И чо?
    21.04.2017 17:45
    2 | 2

  • Житель подземелья 
    А если других близких родственничков (а возможно и друзей) рассмотреть более внимательно? не?
    21.04.2017 17:52
    0 | 3

    • god007 
      Зачем на кого-то смотреть? Вы бы лучше на себя посмотрели и выложили бы информацию о себе, сколько вы сумели заработать за год и что вы нажили. По делам и поступкам судят человека, а не по тому, что он нажали и сколько заработал. У вас тоже есть возможность зарабатывать, только вы этого не хотите. Но зато вы хотите, чтобы другие люди жили не лучше Вас.
      21.04.2017 18:20
      6 | 3

      • Whois 
        От! Каммент настоящего дровосека!
Держися тама!
За топор.
Свой.
Ну или как получицца.
        21.04.2017 19:34
        0 | 0

  • hatamoto san 
    любо братцы любо, любо братцы жить
нашим депутатам не приходится тужить...
    21.04.2017 17:53
    0 | 3

  • arcadi007 
    Цены на бензин поднимают, потому как уверяют, что доходы кампании упали.
А доходы директора выросли.
Нестыковочка получается.
    21.04.2017 18:23
    0 | 3

    • god007 
      доходы выросли потому что кризис и инфляция. цены на импортные товары выросли в два раза из-за курса валют. чтобы компенсировать это пришлось увеличить доход директора. по сути директорский доход в долларовом эквиваленте остался прежним.
      21.04.2017 19:08
      1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Нет, зарабатывать нормально-это нормально, даже прекрасно. Однако почему-то большинство россиян таковой возможности лишены, пусть хоть наизнанку вывернутся и в.опу сами себя поцелуют...Вот, что вызывает отвращение. Естественно, что подобные сведения о доходах приязни к зарабатывающим не вызывают, будь они следаки, депутатцы или местечковые министрики. Неужели все эти личности талантливы, незаурядны, продуктивны интеллектом и пр., а учителя-врачи-воспитатели-работники культуры-сплошь серое, тупое и ленивое быдло?)
    21.04.2017 18:25
    0 | 8

    • MarIvanna 
      А вот мне не даёт покоя другой вопрос, г-н Крот:
- А какие у деятельности господ госслужащих критерии оценки эффективности? Ну там типо рост ВВП, продолжительности жизни, доходов на душу населения, квадратов жилплощади, газификации и прочих благ, снижение преступности, инвалидности, самоубийств, сиротства и т.д. Ну, как у  учителишек- воспиталок-докторишек- библиотекаричек?(Только без средних значений, пожалуйста)
      21.04.2017 21:46
      0 | 2

      • Proletary 
        Марьванна, ну вы как с Луны свалились. Есть четкий критерий - быть угодным сюзерену (доминирующему самцу, старшему евнуху).
        21.04.2017 22:15
        0 | 1

        • MarIvanna 
          "сурово и непреклонно*
Я требую ответа на свой простой и прямой вопрос,  тов. Proletary!
Без всяких там фривольностей!
          21.04.2017 22:53
          0 | 0

          • Uylo_Yobannen 
            Пролетарий дал исчерпывающий ответ. Но я могу этот ответ ещё больше развернуть: когда мой товарищ пришёл работать телеоператором на ОРТ, ему сразу объяснили, что необязательно хорошо снимать. Главное - хорошо лизать.
            21.04.2017 23:02
            0 | 0

            • MarIvanna 
              КАроче, рекомендуете выпивать и закусывать, и пусть меня не волнует за эти глупости. Тчк.
*углубилась в раздумья*
              21.04.2017 23:34
              0 | 0

  • Varg 
    "автомобиль легковой, LAND ROVER, RANGE ROVER"
Это один автомобиль или как в анекдоте - "четыре разных человека"?
    21.04.2017 18:36
    0 | 3

  • -GIP- 
    Александр Клиновский -  генеральный директор, ну с этим понятно, писали, что там какие-то мутные схемы с поставками ГСМ по госконтрактам, ибо проезжая мимо его заправок никогда не видел на них толпы страждущих залить его "ослиной мочи" в бак.
Сергей Веремеенко - член (я такой профессии не знаю), откуда у этого члена столько земельных участков, бабушка штоль наследство оставила. А доход такой у просто члена, он чо с дури все откаты задекларировал штоль, или там в ЗС з/п под десятку лямов в месяц
    21.04.2017 18:43
    0 | 5

    • Whois 
      Хороший член, хороший доход приносить. (Вывод).
      21.04.2017 19:35
      0 | 1

  • uabumoderoff 
    Про Веремеенко наврали.Он же миллиардер$,в Форбс входит.81 миллион для него,как для меня 10р..
    21.04.2017 18:57
    0 | 2

  • horton 
    "У их несовершеннолетнего ребенка доход за год – 505 тыс.рублей..." - а ребенок об этом знает? )
    21.04.2017 19:12
    0 | 3

    • god007 
      на карточку ему каждый месяц перечисляется денежка от арендаторов, которые арендуют квартиры и коммерческую недвижимость. на карманные расходы. детям же нужны карманные деньги, чтобы у родителей не клянчить, ну там на айфон хотя бы.
      21.04.2017 19:32
      3 | 2

  • Dobry кrtek 
    Интересно, а бабка с пенсионной причёской ( Воробьёва от КПРФ ) откуда стока деньжат нарубила? Можа торгует чем?)) Уж не телами ли соратниц по борьбе?
    21.04.2017 19:20
    0 | 2

  • pitkin 
    Природные ресурсы, согласно конституции РФ общенародное достояние, и доходы от их использования должны принадлежать каждому россиянину. Однако в России, все доходы от продажи природных богатств распределяются между олигархами.В России 1% граждан принадлежат 75 % богатств страны.Такого нет ни в одной стране мира!
    21.04.2017 19:30
    0 | 6

    • god007 
      Откуда у вас тогда компьютер, сотовый телефон, автоматическая стиральная машина, посудомойка, микроволновка и прочие блага? Все это стоит доллары и евро. откуда они в стране? - От продажи природных ресурсов. Если бы вам ничего не доставалось бы с продажи природных ресурсов, то у вас и не было бы никаких благ. Ездили бы на грязный вонючий завод в рабочей робе на работу и работали бы за миску корма, жили бы в бараке деревянном или железобетонном, коммуналке или общежитии. Вы же живете в коттедже, ездите на работу в офис с деловом костюме на личном автомобиле, отдыхаете за границей.
      21.04.2017 19:37
      6 | 1

      • Whois 
        Точно!
Дровосек. Причем передовиК!
Продолжай держаться за свой топор!
Ну или как придется...
Хотя по камментам, топор у тебя в руках (ли) не свой.
        21.04.2017 19:39
        0 | 1

  • kanav67 
    Объясните мне такую вещь. Есть закон, по которому депутаты не могут заниматься бизнесом, т.е. имеет место явный конфликт интересов. Но почему практически все депутаты крупные бизнесмены?
    21.04.2017 20:12
    0 | 3

    • god007 
      Прежде чем стать депутатами, они были успешными бизнесменами.
      21.04.2017 20:21
      2 | 1

  • kanav67 
    Объясните мне такую вещь. Есть закон, по которому депутаты не могут заниматься бизнесом, т.е. имеет место явный конфликт интересов. Но почему практически все депутаты крупные бизнесмены?
    21.04.2017 20:12
    0 | 0

    • logovskoy 
      Потому что Ты за них голосуешь из-за 500 руб! Пусть не ты лично, а наши сограждане. Деньги то не с зарплаты такие набегают. Почему Они так из года в год из кожи лезут, чтобы за кресло удержаться? Значит есть там своя кормушка для избранной пятерки (десятки) лидеров. Остальные ждут ротации))) Нет. есть, конечно, вариант, что на хлебозаводе зарплата в 2 млн руб ежемесячно, но боюсь рабочие завода засмеют. Или камнями забросают за такой передел.
      21.04.2017 22:35
      0 | 0

  • romich 
    А мне пох
    21.04.2017 20:38
    0 | 0

  • mednoe521 
    А мне, честно, жаль эту задекларированную скотобазу. У них столько страха внутри сидит! Это они внешне распальцованные, крутые. Ведь мало наворовать, надо ещё и сохранить, и приумножить.А это страшно трудно жить в каждодневном дискомфорте душевном. Тьма проблем! И главная проблема, как и у низов- государство. Ведь оно за ними очень зорко следит и нет нет да вставляет в тихоря, или показательно для других, болт в одно место. Чудес не бывает, мы не в штатах и не старой Европе с устоявшимся не в одном поколении капитализме. Мы в феодально-демократической России, в капиталистических джунглях: упал с дерева- съели...
    Прикрепленные изображения:
    21.04.2017 22:36
    0 | 3

    • bublik 
      то-ли скованы одной цепью, то-ли болтов не хватает. скорее первое.
      21.04.2017 23:08
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
136

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100