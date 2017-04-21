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На Калининской АЭС формируют систему непрерывного совершенствования культуры безопасности

21 Апреля 2017 16:55
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Фоторепортаж

С 19 по 21 апреля на Калининской АЭС проходил семинар МАГАТЭ по теме «Культура безопасности». В нем приняли участие эксперты МАГАТЭ из Норвегии, Финляндии и Испании, представители Ленинградской АЭС, члены координационного совета и аналитической группы Калининской АЭС. Цель семинара – обмен опытом в области становления программы непрерывного совершенствования культуры безопасности.

- Культура безопасности является неотъемлемой частью всей нашей деятельности, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, открывая семинар. – Главное, что в нее входит – это персональная ответственность и вовлеченность руководителей, критическое отношение к своим действиям, необходимость постоянного развития, эффективная коммуникация с коллегами.

Руководитель команды экспертов МАГАТЭ Биргитта Скарбо продолжила тему важности вовлеченности и приверженности персонала:

- Для обеспечения безопасности атомной станции недостаточно одних только знаний и навыков. Это, в первую очередь, психологическая подготовленность персонала, которая предполагает внутреннюю потребность обеспечения безопасности как приоритетной цели, самоконтроль и осознание ответственности при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

В семинаре приняли участие уполномоченные по культуре безопасности от всех цехов и подразделений предприятия. Данный семинар стал стартом их совместной работы. Задачи уполномоченных сформулировал руководитель аналитической группы по подготовке к миссии ОСАРТ МАГАТЭ Евгений Озеров:

- Уполномоченные по культуре безопасности будут транслировать информацию в свои подразделения, собирать обратную связь, анализировать, участвовать в разработке корректирующих мероприятий по устранению недостатков. Таким образом, нам действительно удастся сформировать систему непрерывного совершенствования культуры безопасности.

Семинар прошел в рамках подготовки Калининской АЭС к миссии ОСАРТ МАГАТЭ, которая запланирована на 2019 год. Миссия ОСАРТ – это проверка АЭС экспертами МАГАТЭ на соответствие нормам, стандартам этой организации и лучшим мировым практикам.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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Комментарии (1)

  • Pencioner 
    А в прошлом году  семинар не проводили.
Из за этого и несчастные случаи со смертельным исходом 
имели место в прошлом году на КАЭС.
    21.04.2017 17:51
    0 | 3
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