В 2017 году приставы взыскали с коммунальных должников 37 млн.рублей

В 2017 году судебными приставами в Тверской области окончено более 4 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. При этом взыскано более 37 миллионов рублей.

В организации, где работают должники по услугам ЖКХ, направлено порядка 3,5 тысяч постановлений об удержании из зарплаты суммы задолженности в размере более 88 миллионов рублей.

Информация о наличии возбужденных исполнительных производств, задолженности и способах ее погашения, размещена на официальном сайте УФССП России по Тверской области www.r69.fssprus.ru. в разделе «Банк данных исполнительных производств», сообщает пресс-служба ФССП по Тверской области