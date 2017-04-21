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В 2017 году приставы взыскали с коммунальных должников 37 млн.рублей

21 Апреля 2017 13:48
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В 2017 году судебными приставами в Тверской области окончено более 4 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. При этом взыскано более 37 миллионов рублей.

В организации, где работают должники по услугам ЖКХ, направлено порядка 3,5 тысяч постановлений об удержании из зарплаты суммы задолженности в размере более 88 миллионов рублей.

Информация о наличии возбужденных исполнительных производств, задолженности и способах ее погашения, размещена на официальном сайте УФССП России по Тверской области www.r69.fssprus.ru. в разделе «Банк данных исполнительных производств», сообщает пресс-служба ФССП по Тверской области

 

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Метки: коммунальные должники долги за услуги ЖКХ
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    Вот сюда бы взять и перенести всю новость https://tvernews.ru/news/220440/ вместе с комментариями про социальную политику государства, в котором 27% населения не хватает денег, чтобы платить за коммуналку и для контраста пару пресс-релизов от органов власти про собираемость платежей в 98%
    21.04.2017 14:28
    0 | 1

  • AlexR69 
    И дополнить еще статистикой: сколько государственных денег было израсходовано на взыскание этих самых 37 млн. рублей.

Грубо 37 млн / 85 субъектов = 435 тыс. рублей/субъект
в пересчете на район Тверской области
435 тыс.руб / (40 районов + 4 Тверь) = 9800 рублей!!!

За год аж целых 9800 рублей взыскано по одному району в Тверской области.

З/п в ФССП невысокие, но 15 тыс.руб/мес любой сотрудник получает, т.е. за год только на содержание одного сотрудника (предположим, что он эту сумму и взыскал) было потрачено по меньшей мере 180000 рублей.
В 18 раз больше, чем этот сотрудник сумел взыскать!

Думаю, нужно было писать заголовок так:
"За год приставы взыскали 37 млн.рублей в пользу частных компаний, потратив на это из государственного бюджета 700 млн. рублей!"
    21.04.2017 14:47
    0 | 3

    • webagent 
      Если сократить приставов 
то может ухудшится статистика 
в ведомстве товарища Штирлица.
      21.04.2017 15:03
      0 | 0

    • Alex21 
      Для не-читателей, а в основном писателей и любителей арифметики: "...судебными приставами в Тверской области ...по взысканию задолженности за услуги ЖКХ...взыскано более 37 миллионов рублей". Это значит что ТОЛЬКО в Тверской обл. и ТОЛЬКО за неплатежи ЖКХ, любитель посчитать чужие зарплаты. И про 27%, у которых денег нет - не надо сказок,
когда в доме не платит каждая 5 квартира, а двор заставлен иномарками не только внутри, но и снаружи -  эта цифра выглядит очень сомнительно. Просто часть населения обнаглела и кладет на всех и вся, и приставы - хоть какой-то рычаг воздействия на таких.
      21.04.2017 15:51
      0 | 0

  • 1% 
    какая однобокая статистика... а если здраво посмотреть на реальность, то как можно платить за услугу, которая не оказывается вовсе или оказывается не в рамках договора? Очевидно, что никак. Следовательно, ФССП всего навсего преступная организация, занимающаяся вымогательством.
    21.04.2017 16:20
    0 | 0
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