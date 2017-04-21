В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

Бар «Кузькина мать» (ООО "Январь") стал настоящей головной болью для жителей дома № 28 по проспекту Ленина. Мало того, что злачное заведение работает в жилом многоквартирном доме, так здесь еще и круглосуточно торгуют алкоголем, что привлекает шумные компании. Драки, ругань, скандалы по выходным и в будни почти каждую ночь жители фиксируют на мобильные телефоны.

Екатерина Кондратова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- На первом этаже нашего многоквартирного жилого дома с 2014 года расположился круглосуточный бар «Кузькина Мать», с той самой поры мы потеряли покой и сон.

Третье лето мы просто не переживем, мы не имеем возможности открыть окна, наши дети не знают, что такое покой и сон. Нашим пенсионерам постоянно вызываем скорую, так как у них поднимается давление, люди спят в берушах. У нас под окнами постоянно распивают спиртные напитки, курят, дерутся, кричат, и это происходит ежедневно.

Полицию регулярно вызываем, даже если они забирают одних граждан, то через полчаса приходят новые - замкнутый круг. Два года мы не живем, а мучаемся.

80-летняя Тамара Федоровна Козлова почти всю свою жизнь живет в этом доме. Все было тихо и спокойно, пока на первом этаже не поселился «замечательный сосед», который и показал всем "Кузькину мать". Окна ее квартиры выходят на козырек бара. Пожилая женщина рассказала, как в её окно кинули бутылку.

- Приходится смотреть на это безобразие. Тут туалета нет, когда пиво пьют, то видимо там и льют. Под одним деревом мужской туалет, а под другим – женский. И это на проспекте Ленина!

В ночь с 1 на 2 мая 2016 года в три часа ночи мне стало нехорошо, я вышла таблетку запить, включила на кухне свет, вдруг раздается грохот, в окно влетела бутылка пустая из-под водки. Окно, конечно, разбилось. Вызвала милицию. А они мне и говорят, что это я сама спровоцировала, так как свет включила.

Устав от жутких криков, мата и драк, жители решили бороться за свое спокойствие и сон. В 2015 году люди стали стучаться в различные инстанции, жаловаться, начались суды.

Екатерина Кондратова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- Прокуратура встала на защиту наших прав и вышла с иском в Пролетарский районный суд. Суд тоже защитил наши права и установил режим работы «Кузькиной матери» – до 23 часов.

Действительно, 15 января 2016 года Пролетарский районный суд вынес решение в пользу жителей и постановил изменить график работы «Кузькиной матери»: по будням бару разрешалось работать с 7 утра до 23 часов, а по выходным – с 10 утра до 23 часов. Решение вступило в силу 3 марта 2016 года. Но бар как работал круглосуточно, так и работает до сих пор.

При вынесении решения суд опирался на многочисленные законы и статьи Конституции РФ, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также на Закон Тверской области «О нарушении тишины», принятого Законодательным собранием региона 19 марта 2014 года. В нем сказано «… в период с 23 часов до 7 часов, а в выходные дни (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 часов до 10 часов на территории населенных пунктов Тверской области (включая помещения общего пользования в жилых домах, жилые помещения) не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан».

Решение суда есть, а исполнения его нет. И судебные приставы руками разводят, мол, нет возможности повлиять на ООО «Январь». Дело в том, что когда начались судебные тяжбы, фирма называлась ООО «Январь», а в этом году в фервале она сменила название и стала... ООО «Февраль». При этом адрес и учредители остались прежними.

Евгения Коннова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- 15 февраля 2017 года эта компания сменила название на ООО «Февраль» при этом и ОГРН и ИНН остались прежними, и директор все тот же с учредителем в одном лице - Драновский. На самом деле компания не поменялась, но судебные приставы почему-то считают это большой проблемой и стопорят дальнейшую свою собственную работу – исполнение решения суда. Кстати, у него есть «Март» - отдельная компания.

Никто не ограничивает юридические лица менять названия, но нам кажется, что это было сделано намеренно, чтобы не исполнять решения как суда, так и других структур. Смена названия помогает оттянуть такие решения, застопорить процесс привлечения к ответственности.

Вот и получается, что управы на владельца нет. Договориться с ним по-хорошему не выходит: господин Драновский скандалит и грозит уголовными делами.

В разговоре с журналистом ТИА твердит одно – драки и беспорядки устраивают якобы сами жители этого дома. А у него все по закону.

Елизавета Козионова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- Я хочу обратиться к администрации, властям: как же надо не уважать жителей своего города , чтобы допустить такое безобразие! Если пройти по проспекту Ленина, то считай через каждый дом вот такая «Кузькина мать». Наш депутат Колесникова, которая за свой район как-то должна сражаться, на наше обращение сказала, что у нее нет особо времени.

Ни власть, ни полиция, ни депутат - никто не может, а может, и не хочет найти управу на "Кузькину мать".