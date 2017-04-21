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В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать" - ТИА
21 Апреля 2017 09:46
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Бар «Кузькина мать» (ООО "Январь") стал настоящей головной болью для жителей дома № 28 по проспекту Ленина. Мало того, что злачное заведение работает в жилом многоквартирном доме, так здесь еще и круглосуточно торгуют алкоголем, что привлекает шумные компании. Драки, ругань, скандалы по выходным и в будни почти каждую ночь жители фиксируют на мобильные телефоны.

Екатерина Кондратова,  жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- На первом этаже нашего многоквартирного жилого дома с 2014 года расположился круглосуточный бар «Кузькина Мать», с той самой поры мы потеряли покой и сон.

Третье лето мы просто не переживем, мы не имеем возможности открыть окна, наши дети не знают, что такое покой и сон. Нашим пенсионерам постоянно вызываем скорую, так как у них поднимается давление, люди спят в берушах. У нас под окнами постоянно распивают спиртные напитки, курят, дерутся, кричат, и это происходит ежедневно.

Полицию регулярно вызываем, даже если они забирают одних граждан, то через полчаса приходят новые - замкнутый круг. Два года мы не живем, а мучаемся.

80-летняя Тамара Федоровна Козлова почти всю свою жизнь живет в этом доме. Все было тихо и спокойно, пока на первом этаже не поселился «замечательный сосед», который и показал всем "Кузькину мать". Окна ее квартиры выходят на козырек бара. Пожилая женщина рассказала, как в её окно кинули бутылку.

- Приходится смотреть на это безобразие. Тут туалета нет, когда пиво пьют, то видимо там и льют. Под одним деревом мужской туалет, а под другим – женский. И это на проспекте Ленина!

В ночь с 1 на 2 мая 2016 года в три часа ночи мне стало нехорошо, я вышла таблетку запить, включила на кухне свет, вдруг раздается грохот, в окно влетела бутылка пустая из-под водки. Окно, конечно, разбилось. Вызвала милицию. А они мне и говорят, что это я сама спровоцировала, так как свет включила.

Устав от жутких криков, мата и драк, жители решили бороться за свое спокойствие и сон. В 2015 году люди стали стучаться в различные инстанции, жаловаться, начались суды.

Екатерина Кондратова,  жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- Прокуратура встала на защиту наших прав и вышла с иском в Пролетарский районный суд. Суд тоже защитил наши права и установил режим работы «Кузькиной матери» – до 23 часов.

Действительно, 15 января 2016 года Пролетарский районный суд вынес решение в пользу жителей и постановил изменить график работы «Кузькиной матери»: по будням бару разрешалось работать с 7 утра до 23 часов, а по выходным – с 10 утра до 23 часов. Решение вступило в силу 3 марта 2016 года. Но бар как работал круглосуточно, так и работает до сих пор.

При вынесении решения суд опирался на многочисленные законы и статьи Конституции РФ, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также на Закон Тверской области «О нарушении тишины», принятого Законодательным собранием региона 19 марта 2014 года. В нем сказано «… в период с 23 часов до 7 часов, а в выходные дни (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 часов до 10 часов на территории населенных пунктов Тверской области (включая помещения общего пользования в жилых домах, жилые помещения) не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан».

Решение суда есть, а исполнения его нет. И судебные приставы руками разводят, мол, нет возможности повлиять на ООО «Январь». Дело в том, что когда начались судебные тяжбы, фирма называлась ООО «Январь», а в этом году в фервале она сменила название и стала... ООО «Февраль». При этом адрес и учредители остались прежними.

Евгения Коннова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- 15 февраля 2017 года эта компания сменила название на ООО «Февраль» при этом и ОГРН и ИНН остались прежними, и директор все тот же с учредителем в одном лице - Драновский. На самом деле компания не поменялась, но судебные приставы почему-то считают это большой проблемой и стопорят дальнейшую свою собственную работу – исполнение решения суда. Кстати, у него есть «Март» - отдельная компания.

Никто не ограничивает юридические лица менять названия, но нам кажется, что это было сделано намеренно, чтобы не исполнять решения как суда, так и других структур. Смена названия помогает оттянуть такие решения, застопорить процесс привлечения к ответственности.

Вот и получается, что управы на владельца нет. Договориться с ним по-хорошему не выходит: господин Драновский скандалит и грозит уголовными делами.

В разговоре с журналистом ТИА твердит одно – драки и беспорядки устраивают якобы сами жители этого дома. А у него все по закону.

Елизавета Козионова, жительница дома № 28 по пр-ту Ленина:

- Я хочу обратиться к администрации, властям: как же надо не уважать жителей своего города , чтобы допустить такое безобразие! Если пройти по проспекту Ленина, то считай через каждый дом вот такая «Кузькина мать». Наш депутат Колесникова, которая за свой район как-то должна сражаться, на наше обращение сказала, что у нее нет особо времени.

Ни власть, ни полиция, ни депутат - никто не может, а может, и не хочет найти управу на "Кузькину мать".

Видео по теме

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Метки: кузькина мать бар кузькина мать проспект ленина тверь драки возле кафе
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Комментарии (82)

  • Инокентий 
    ...Вызвала милицию. А они мне и говорят, что это я сама спровоцировала, так как свет включила...  Я офигеваю с наших полицаев. Для прокуратуры - непаханое поле.
Не пойму я, в окне у них Последний день Помпеи штоле?
    21.04.2017 10:09
    0 | 22

    • Анна (http://www.odnoklassniki.ru/profile/559029223873) 
      Кеша - ты олень, надо было полицию вызывать в 2011 милицию ликвидировали)))) ты бы еще в ГУБ ЧК позвонил и Тиграм освобождения Тамил-Илама
      21.04.2017 10:25
      22 | 5

      • Инокентий 
        дура ты, баба... Старички полицию милицией до сих пор зовут, ибо доверяют милиции, а полицаев никак не воспринимают.
        Прикрепленные изображения:
        21.04.2017 10:30
        3 | 26

        • RSERG 
          Как говорил Задорнов, милиция - милые лица, полиция плохие лица..
          21.04.2017 14:05
          0 | 1

      • horror 
        Нюра, ты ТП.
        21.04.2017 14:41
        1 | 0

  • TvereZ 
    Вот непонятно, какие претензии к бару? Бармен и дирекция, что ли, сцут под окнами и кидают в них бутылки? 

Исходя из такой логики, нужно закрывать АЗС в целях снижения аварийности и смертности на дорогах )))

ЗЫЖ тиа, что ж вы не подписали, кто из сфотканных претенденток получил почетное звание "Кузькина мать 2017" и что ей для этого пришлось показать? )))
    21.04.2017 10:10
    18 | 8

  • Uylo_Yobannen 
    "Наш депутат Колесникова, которая за свой район как-то должна сражаться, на наше обращение сказала, что у нее нет особо времени".

Охренеть, местный электорат. Потрясающая незамутнённость. А Драновский молодцом, достойно выступил. Такого на фуфло не возьмёшь.
    21.04.2017 10:11
    3 | 14

    • horton 
      При всем моем спокойствии и выдержке, так захотелось этому "молодцу" в глаз дать!! ))
      21.04.2017 10:16
      3 | 12

      • romflyag 
        За что Хортон? за то что человек защищается от нападок быдла. Если вас будут обвинять в том в чем вы не виноваты как будите действовать?
        21.04.2017 10:43
        6 | 4

        • horton 
          Если меня будут обвинять в том, в чем я не виновата, я в своих доводах никогда не позволю себе отвечать в духе: "я же вас не спрашиваю, почему вы до сих пор не причесаны, растрепаны"... Мужская такая защита!!!
          21.04.2017 10:55
          2 | 4

          • Uylo_Yobannen 
            Он ещё деликатно высказался. Дядьку провоцировали с усердием, мог бы в ответку и б̶р̶и̶т̶в̶о̶й̶ ̶п̶о̶ ̶г̶л̶а̶з̶а̶м нах послать.
            21.04.2017 11:06
            0 | 6

          • Dobry кrtek 
            Тов. Хортон,значит Вы ходите растрёпанной-нечёсаной...да ещё и недовольны, когда мужчины замечание  делают.)
            21.04.2017 11:55
            0 | 4

            • horton 
              Ваша логика меня всегда поражала... поражает... и будет поражать )))
Я недовольна, когда мужчина опускается до таких "бабских приемчиков"... типа: "на себя посмотри"... тьфу! А растрепанная хожу... бывает!)))
              21.04.2017 12:04
              2 | 3

              • Dobry кrtek 
                Что Вам ближе, картинка 1 или 2? На котёнка внимания не обращать.)
                Прикрепленные изображения:
                21.04.2017 12:35
                0 | 4

                • horton 
                  А разве мой выбор может как-то повлиять на составленный Вами ранее мой психопортрЭт? )))
PS. Тока на котенка и смотрю...)
                  21.04.2017 13:06
                  1 | 1

                  • Proletary 
                    Нет ли в ваших словах гомофобии?
                    Прикрепленные изображения:
                    21.04.2017 14:12
                    0 | 2

                    • horton 
                      Исчо один психотерапевт?...)
PS. Там, внизу, один товарищ уже ругается... просит ТИА н̵а̵с̵  вас послать...)
                      21.04.2017 14:28
                      1 | 1

                      • Proletary 
                        Найдите ему хорошую картинку, нужно поднять настроение человеку.
                        21.04.2017 14:59
                        0 | 1

                        • horton 
                          Не найти мне... Все хорошие картинки для поднятия настроения у Квакина...)
                          21.04.2017 15:13
                          1 | 1

      • Иван1 
        журналист задает некорректные вопросы о смене названия, человек может поменять по желанию все, что не запрещено законом и не должен это Вам объяснять, а руководитель организации тактично это объяснил. всем добра))
        21.04.2017 16:10
        0 | 0

  • Anacconda 
    Торговать алкоголем можно только с лицензией,данное касается и розлива.При этом необходимо подавать декларации и вести учет(поступление и расход) через систему ЕГАИС.
Обратитесь в Росалкогольрегулирование,узнайте есть ли у данного предприятия лицензия на торговлю,учитывается ли в системе ЕГАИС алкоголь и платятся ли налоги.Штрафы за нарушение в РАР не детские совсем.
    21.04.2017 10:11
    1 | 9

    • Alx 
      Лицензия есть, я проверил. До 20 июня 2017 года. Общепит учет реализации в ЕГАИС не ведет, только поступление.
      21.04.2017 10:19
      0 | 9

      • hell 
        Согласна, у нас круглосуточный магазин спиртным торгует денно и ночно, т.к. баром назвались и касса за барной стойкой при входе, а сам магазин минимаркет... Хромова, 25...
        21.04.2017 11:22
        0 | 4

  • bae99 
    Поможет только одно - глобальный запрет на таки заведения ближе 100 метров от любого жилья.
    21.04.2017 10:30
    4 | 19

    • Алексей (http://www.youtube.com/channel/UCP3LKYjkBcFdk6LIUu_MWgg) 
      Не поможет, потому что сто метров у нас считается не по прямой от точки А до точки Б, а по кривой, с учетом лесенок, тротуаров и дорожек !
      21.04.2017 10:36
      0 | 4

    • USSR 
      Русский человек обойдёт любой запрет. А потому выход один - разрешить торговать спиртным как и прежде круглосуточно! 
Заодно будет где хлебушка купить вечером на утро. А то позакрывать все в 22-00....
      21.04.2017 12:52
      0 | 6

      • Zorkiy 
        Ночью спать надо: в старое время в стране только один ресторан работал круглосуточно - в аэропорту "Внуково"...
        21.04.2017 14:09
        2 | 0

        • Proletary 
          Вот и выросло поколение, не бухавшее в Гудке.
          21.04.2017 14:58
          0 | 1

  • Анна (http://www.odnoklassniki.ru/profile/559029223873) 
    НЕТ а,что вы собственно возмущаетесь ? ВЫ голосовали за этих депутатов Колесниковых и прочих, ВЫ не глядя ставили подписи в подписных листах за пакет с сахарным песком и чаем. А они, придя в гос. думы, зак.собрания, гор. думы сначала принимали законы об ограничении продажи спиртного - и ВЫ - их избиратели хлопали в ладоши, а потом они же лоббировали интересы рюмочных создав для них маааленький пробел в законе но с бооольшими деньгами.
    21.04.2017 10:33
    0 | 18

    • Proletary 
      Розжигательно и скрепоразгебательно. Вами правит ИГИЛ и Навальный.
      21.04.2017 14:14
      1 | 1

  • romflyag 
    ТИА не разобравшись полезли вступаться за быдлятину. 
В данном доме два кафе с разливом спиртного, но претензии почему то только к одному. Вот эта баба типа местной на видео сама ходила в данное кафе для выпивания и была в отупевшем и пьяном виде выгнано из него, а её муж ходит по всем близ лежавшем кабакам и пьёт, потом наверное бьет сожительницу, в этом и заключаться все претензии. А быдлу голову не может прийти мысль, что даже если одно кафе закроют, то муж не перестанет жрать от этого. Кстати вот этот сожитель так ведет себя в этих кафе, что вызывали милицию не раз, и возбуждено уже угол. дело против него. Т.е. баба жалуются на хулиганов которые якобы не дают спать, но главный дебошир её муж, (вот это поворот!)
У второго кафе которое пока под раздачу не попало, есть выход во двор, а у этого нету. 
Да и никогда данное кафе не работало 24 часа. У второго режим работу дольше. 
ТИА нужно тщательней готовь инфу и всё проверять, поговорив с 2 бабками(которые будут против всего) и одной заинтересованной гражданки нельзя делать выводы. Для журналиста не должно быть проблемой пообщаться с полицией или приехать в 02 00 и самим проверить работает кафе или нет, чем собирать сплетни от заинтересованных лиц.
    21.04.2017 10:40
    9 | 13

    • aldan 
      romflyag, не пори херню. Если тебе нравится слушать вопли деградированной пьяни, то это не повод оскорблядь людей, а может владелец забегаловки твой родственник,что ты его так рьяно защищаешь. Окстись, не нужна ему твоя поддержка. Его крышуют или менты, или администрация. Так что эти жалобы-вой волка на луну. Вот у нас в Южном, по Можайке,напротив Тележки демонтировали все ларьки, вплоть до киоска союзпечати, но цветочный ларёк, принадлежащий "уважаемому" выходцу солнечного Кавказа и по видимому являющимся кормящим отцом администрации ни одна млядь не трогает. Учитывая желание чиновников и правоохренителей жрать бутерброды с чёрной икрой, это млядство было, есть и будет.
      21.04.2017 11:41
      3 | 9

      • romflyag 
        aldan откуда взялась там пьянь скажи пожалуйста неужто из одного кафе вся пьянь Твери вопли пускает. 
Там сугубо частный случай, жалобщица мадам имеет сожителя алкоголика, который и вопит по ночам, но виноваты все вокруг, только не он сам. Он там главный дебошир и хулиган, что официально зафиксировано полицией и не раз. Но по твоей логике нужно не его приструнить, а все кафе в Твери закрыть. А владелец кафе виноват лишь в том, что бесплатно не наливает данной семейке, кстати и мадам раньше тоже прибухивала в том же кафе, до всех скандалов. Т.е. если местным нальешь то можно работать, если нет то местная семейка будет права в любом случае.
        21.04.2017 15:38
        0 | 1

    • Vilkus 
      Согласен, кафе там 2 штуки. Но второе - вполне приличное заведение, и контингент там совсем другой, пьяные дебоши не устраивают, бутылками в окна не бросаются.
      21.04.2017 11:42
      2 | 3

  • Бертран 
    Завистливые, не на что не годные граждане обязательно сунут палку в колёса удачливому бизнесмену и предпринимателю. Человек создаёт условия для отдыха нашим горожанам, пополняет бюджет и делает позитивную статистику.
Кабы полиция по всем таким обращениям меры принимала, то в городе остались бы одни тунеядцы, алкаши и неудачники, остальных бы пришлось изолировать либо сами ухели.
    21.04.2017 10:48
    8 | 12

    • Moon_Orchid 
      Те о ком вы говорите как раз за вас и голосуют.
      21.04.2017 10:52
      2 | 5

    • russs 
      Вот именно! Где гегемонно-электоратным жителям отдыхать? Обложили кругом, ни вздохнуть, ни выпить. То ли дело в 90-ых: вотка в банках жестяных в каждом ларе, спиртец "Рояль" опять же, Амореты диковинные заморские, всё для блага рабочего человека было круглосутошно! Бабки тогда смирные были, потому что знали: новый глаз или даже конечность у них не вырастут, не творит медицина таких чудес. А щас эва как распоясались! Работяги им жить видите ли мешают. А подумали своим шаробаном, кто ихние пенсии оплачивает? С уважением надо относиться, и с пониманием к тем, на чьи денежки ты шикуешь, да детишек своих, тунеядцев-алкашей, боярином поишь!
      21.04.2017 10:58
      0 | 14

      • Uylo_Yobannen 
        Вот, сразу видно, в теме человек. А то налетели эксперты, "Тройной" от "Шипра" по вкусу не отличающие.
        21.04.2017 11:18
        0 | 12

      • Proletary 
        Вот тоже подпишусь. И еще Кукол и Тинто Брасса вернуть на телявидяние заместо истерических ток-шоу про хохлов.
        21.04.2017 13:56
        0 | 3

  • sad 
    мутная история.. но порядок следует навести. временно за свой или гос счет небольшой патруль в это место.
    21.04.2017 11:14
    2 | 2

    • Proletary 
      В точку. Пусть и патруль немножко заработает, пошмонав карманы у алкашни. Вдруг там иеговистская пропаганда.
      21.04.2017 14:17
      0 | 0

  • buch 
    Молодцы местные активисты.
 
А двор засран, грязь,  детской площадки нет, машины на газонах, обшарпанные подъезды... Может  с этого начать, с обустройства своего двора?
    21.04.2017 11:24
    3 | 6

    • Инокентий 
      Действительно! Даешь комфортные лавочки для алкашни, блевательницы в песочницах и туалеты на прекрасных клумбах!
      21.04.2017 11:52
      2 | 6

  • god007 
    Бары и рестораны необходимы нашему городу для привлечения иностранных туристов и для привлечения жителей тверской области, которые приезжают в крупные города, чтобы отдохнуть и потратить свои денежки. Жители сел и деревень не имеют баров и ресторанов в своих деревнях и селах. Они едут в города не только для того, чтобы работать, но и для того, чтобы развлекаться, проводить весело время. Ведь города для того и нужны. Город - это центр культурной жизни. Молодежь со всей области едет в города. Многие даже покупают жилье в новостройках. Благодаря этому у рабочих строительных специальностей есть работа. Иначе бы не было никакого смысла строить новое жилье. Бары и рестораны способствуют притоку молодежи со всей области. Если бы их не было, то и молодежь не ехала бы жить в города. Это привело бы к тому, что город перестал бы развиваться и стал бы деградировать, разрушаться.
    21.04.2017 11:25
    1 | 8

    • Uylo_Yobannen 
      Поддерживаю. Нет никакого смысла переезжать из колхоза в город, где нет кабаков. Полностью утрачивается культурно-досуговый аспект здорового рабоче-крестьянского бытия.
      21.04.2017 11:39
      0 | 7

      • god007 
        Жители городов всегда ездили в деревню, чтобы побухать. И алкоголь они брали с собой из городов. 
Жители деревень теперь ездят в города, чтобы побухать, потому что в деревнях алкоколя нет.
А кто хочет бухать каждый день, тот остается жить в городах.
        21.04.2017 11:48
        1 | 7

        • Proletary 
          Зачем нужна улица, которая не ведет к бару?
          21.04.2017 14:19
          0 | 1

    • Nensi 
      Так пускай открывают бары и пивнушки в здании администрации.
      21.04.2017 13:29
      0 | 0

      • buch 
        Они там всегда были, есть и будут есть.
        21.04.2017 14:18
        0 | 1

        • Proletary 
          И наоборот. При каждой пивнушке - какую-нибудь администрацию открыть. Тесно чиновникам на Советской.
          21.04.2017 14:21
          0 | 0

      • god007 
        Бары и рестораны открываются только там, где они пользуются спросом. Если депутаты не нуждаются в питейных заведения, то у них их и нет. У них есть бар у себя в коттеджах и особняках. Но у них индивидуальные жилые дома. Жители многоквартирных жилых домов живут все вместе под одной крышей. У них общие коммуникации, общие стены, общие полы, общие потолки. И бар у них тоже общий на весь дом. Каждый житель может им воспользоваться.
        21.04.2017 14:40
        0 | 0

  • Zorkiy 
    В старое время тоже был "Пингвин" в тех краях - однако никому не мешал...
    21.04.2017 11:25
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Один нюанс: "Пингвин" занимал отдельностоящее здание, а обсуждаемая бухаловка дислоцируется в жилом доме.
      21.04.2017 11:34
      0 | 7

  • Dobry кrtek 
    Владелец бара молодец, а жильцы то ещё быдло. С ними иначе нельзя, тока нах посылать, но вежливо, в пределах.
    Прикрепленные изображения:
    21.04.2017 11:37
    0 | 10

    • Proletary 
      Я предлагаю Колесникову наградить чем-нибудь. Правильное дело делает женщина-врач!
      21.04.2017 13:58
      0 | 1

  • BEKTOP 
    Хорошая иллюстрация. Мне совершенно не интересно, кто там прав а кто виноват из двух забегаловок, но  надо понимать и  быть готовыми к тому, что количество таких забегаловок с круглосуточной торговлей алкоголем на первых этажах жилых зданий будет только расти.
Потому что появился можный стимул. Закон, запрещающий цивилизованную торговлю алкоголем, как раз и привел к появлению спроса на нецивилизованные формы ночной торговли спиртным. Раньше они были бы невыгодны и разорились. А сегодня- плодятся как грибы после дождя, украшая наш город и радуя местных жителей.
Так что не зацикливайтесь на конкретике, а добивайтесь принятия нового закона, который бы запрещал нецивилизованные формы торговли алкоголем.
1.Где лучше всего продавать алкоголь в ночное время ?
В крупных отдельночтоящих( не на первых этажах) супермаркетах и сетевых магазинах.Почему? 
И людям не мешает это, и самим алкашам лучше- качество алкоголя в сетях выше, туда паленый труднее пропихнуть.
2. Запретить продавать алкоголь в местах, где можно сидеть и пить, кроме ресторанов и кафе.
То есть купил бутылку- уходишь, а не рассиживаешься в гадючнике часами, поминутно выходя на крыльцо поорать песни, блевануть и поссать в ближайший двор.
Хотя бы это необходимо сделать немедленно.
То есть принять новый закон на принципах, совершенно противоположных тем, что заложены в нынешнее, недавнопринятое законодательство.
1. В ночное время сохранить продажу алкоголя только в крупных отдельно стоящих магазинах( кому будет мешать продажа алкоголя в "Карусели","Глобусе", "Магните" на Октябрьском.
2. Полностью запретить ночную продажу спиртного на первых этажах жилых домов.
3. Полный запрет на обустройство посадочных мест и столиков в местах ночной торговли алкоголем.(Кроме крупных ресторанов). 
Все. Даже табуретки чтоб рядом не было. Купил- ушел.

Все это решаемо, не требует особых затрат, власть только надо выбрать нормальную. Этим- на людей наплевать.Удивительно,  что кто-то этого не понимает до сих пор и продолжает чуть что -аппелировать к власти.
    21.04.2017 12:04
    1 | 4

    • Alx 
      Разве не проще просто запретить эти рюмочные? Зачем разрешать торговлю в Глобусе?
      21.04.2017 12:44
      1 | 0

      • god007 
        Зачем вообще запрещать? Все прекрасно работает. Торговля спиртосодержащей жидкостью:
приносит прибыль бизнесменам;
приносит счастье и радость людям, лишенным возможности радоваться и быть счастливыми;
пополняет бюджет города;
дает работу врачам, которые лечат зависимость и сопутствующие заболевания (фармацевтические компании тоже не остаются в стороне). а это дополнительные рабочие места.
правоохранительные органы тоже работают, а не сидят без дела.
Алкоголики и наркоманы дают работу многим гражданам. Их ни в коем случае нельзя запрещать. Нужно увеличивать количество сотрудников правопорядка, которые будут выезжать на выезды по заявкам граждан и проверять информацию. Если совершается правонарушение, то тогда они будут применять соответствующие меры. Правонарушения совершают граждане. Их и нужно наказывать. Не должны из-за таких граждан страдать бизнесмены, врачи, фармакологи, полицейские и местные жители. Бары и рестораны это благо для нашего города. И чем их больше, тем лучше для граждан. Выше конкуренция среди бизнесменов. Ниже цены и выше качество обслуживания.
        21.04.2017 12:57
        0 | 3

  • Житель подземелья 
    Пишите в ГосДу... Спортлото, кто там от нашей области заседает? Пусть примут общефедеральный закон о запрещении размещения таких объектов в жилых домах (кстати, вроде что-то подобное не так давно проскакивало). Вот только есть мнение, что если районному депутату на вас с колокольни, то тем уж тем более.
    21.04.2017 12:05
    0 | 1

    • BEKTOP 
      Причем здесь "районный" депутат? Да таких забегаловок по всей России тысячи наплодилось в результате "законотворчества" нынешней власти. Это вопрос системный и решать его надо системно,на законодательном уровне. Зачем тут надо обращаться к своему местному депутату-  не очень понимаю. Вот вы мне можете просто и ясно, по-русски обьяснить, а что он может сделать в этой ситуации того, что не могут сами жители? Ведь вся эта дурь твориться не только в полном соответствии с законом, но именно благодаря этим новопринятым законам.
В рамках новопринятого  законодательства никто не сможет ничего решить по каждому отдельновзятому гадючнику- ни местный депутат, ни участковый, ни поп. Все что происходит происходит в рамках закона.
      21.04.2017 12:35
      2 | 0

      • Житель подземелья 
        могу. у нас же есть типа заксобрание, значит должны быть законы местного уровня, которые просто не должны противоречить федеральным. вот и пусть на местном уровне примут такой закон, делов-то. другое дело, что его не примут, ибо владельцы подобных шалманов по-любому куда-то заносят суммы, но это уже другая история.
 а так да, не дело подобные забегаловки в жилых домах размещать, уж лучше бы ночную продажу вернули.
        21.04.2017 12:44
        0 | 0

  • arcadi007 
    Надо почитать Жилищный Кодекс. Такие заведения в МКД могут открывать только с согласия 2/3 собственников МКД.
Есть сомнения, что подобное собрание проводилось.
    21.04.2017 12:36
    1 | 7

    • BEKTOP 
      Да дело не в этом. Надо просто запрещать продажу алкоголя в ночное время в жилых зданиях. Не зависимо от того, сколько там будет этих третий, две или четыре.
Что если 2/3 решат открыть пункт по продаже наркотиков? Так же и с алкоголем должно быть.

Однако какой-то шанс для жителей в этом совете все же есть. Вдруг действительно натолкнутся на подделку подписей или еще какую фальсификацию?
      21.04.2017 12:56
      0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    мы старики выпивать уходим в гараж. там у нас свой круг и не мешаем окружающим. на счет бара на первом этаже доложу так- если музыка после 11 не бухает так что стены дрожат в соседних домах то пожалуйста работайте пусть молодёжь сидит там
    21.04.2017 12:48
    0 | 4

  • Szpilki 
    Директор этого чепка Драновский тот еще тип. http://gorodskoyportal.ru/tver/news/news/20532522/
После ООО "ФЕВРАЛЬ" он уже создал ООО "Март". https://sbis.ru/contragents/6950004565/695201001 
и наверное готовится создать ООО "Апрель" и так далее до ООО "Декабрь".
    21.04.2017 12:59
    1 | 1

  • Nensi 
    Для любителей бухнуть,бухайте так чтоб не мешат.Ведь у людей и детки маленькие,которым в садик,в школу на утро.А если бы эта бутылка влетела в окно где малыш находится,совсем охренели.Почему нормальные ра
    21.04.2017 13:35
    1 | 2

    • Инокентий 
      То есть 80-ти летняя жительница злополучного дома и не человек уже?! Запросто так можно и бутылкой в окно, мол сама виновата, неча свет посреди ночи врубать! 
Яжматери, вы вообще думайте иногда, что пишете-то.
      21.04.2017 13:40
      2 | 3

    • god007 
      Есть большая вероятность того, что 86% жильцов дома поддержали идею открыть питейное заведение в их доме. Остальные жильцы были не согласны, а стали проявлять агрессию по отношению к тем, кто был за. Бутылка, которая влетела в окно тому подтверждение. Просто так бутылки в окна не летают.
      21.04.2017 13:41
      0 | 4

  • Nensi 
    Почему нормальные работающие люди должны страдать от этой алкашни.
    21.04.2017 13:49
    2 | 3

    • god007 
      Если алкашня находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и бурагозит, то вызывайте сотрудников полиции. Это административное правонарушение. нарушители понесут наказание. А если разбили стекло, то это хулиганство. это тоже правонарушение. Ну а если кто-то пострадал бы, то это уже было бы преступление. Тут ответственность строже. у нас в стране все делается в рамках закона. Нужно лишь только научиться отстаивать свои права. если кто-то нарушается ваши права, то вы вправе обратиться за помощью в соответствующие государственные ведомства.
      21.04.2017 14:54
      0 | 1

  • Mantikora 
    "Как Вы лодку назовёте
Так она и поплывёт"
Это же надо такое название себе придумать!!!! не будет толку хозяевам от такого заведения. Где это видано, чтобы ругательство возвели в такую высокую степень.
А почему не назвали "Едрёна вошь"? к примеру? так было бы понятнее, мол покусываем местных жителей, питаемся  в их же доме  их же кровушкой ( в прямом и переносном смысле) и плевать нам на на общечеловеческие устои  - почешутся и дальше будут терпеть наше присутствие.
    21.04.2017 13:50
    0 | 0

    • romflyag 
      Mantikora ты хоть знаешь, что означает выражение "Кузькина мать". Интернетом пользоваться умеешь почитай, может пару извилин добавиться. А потом будешь умничать.
Две бабки с недостоверной историей об бутылки, и одна заинтересованная гражданка сожительница алкоголика и главного дебошира не все жители дома. Остальным фиолетово абсолютно.
      21.04.2017 15:53
      0 | 0

  • mmisha 
    ТИА нужно срочно что-то делать с отдельными комментаторами (никогда не думал, что буду поддерживать некую цензуру в интернете). Всегда было интересно узнать о каких то проблемах в городе и почитать, что об этом думают люди. Сейчас это практически невозможно -  тупой троллинг от  одних и тех же лиц просто зашкаливает. Да, есть еще те кто на это ведутся (хотя все реже и реже), есть те, кто вроде и понимает, но все равно кормит их, вступая в полемику, но большинству то все понятно, да и им самим уже должно быть ясно, что не смешно это вот совсем. Судя по тому как пишут, очевидно, что люди они явно не глупые,  должны понимать, когда надо остановиться. Любая интересная и злободневная тема в момент превращается в театр абсурда, даже такая как сейчас - рюмочная  мешает, отравляет жизнь людям дома,  страдают дети, старики. Вместо какой-то помощи (совет куда обратится,  еще большое привлечение внимания к проблеме, может телевидение и т.п.) начинаются дурацкие шутки. Мы часто жалуемся на неуважение и пренебрежение к нам властных структур, но оно и не будет другим, так как даже здесь в виртуальном мире у нас нет ни уважения, ни простого участия друг к другу. Полиция же похоже ждет, когда там кого-нибудь прибьют, либо кто-то из мужчин дома совершит какие-либо незаконные действия к хозяину или бару, чего он  в принципе давно заслужил. Реакция приставов и депутата это вообще неудивительно.
    21.04.2017 14:21
    3 | 1

    • god007 
      Хозяин бара честно ведет бизнес и платит налоги. Если бы деятельность его заведения была вне закона, правоохранительный органы давно бы ее пресекли.
      21.04.2017 14:49
      0 | 4

  • Злобный чупа чупс 
    Единственный способ  - бить этих предпринимателей рюмочного бизнеса  их же орудием -  швырять пустую тару в окна этих рюмочных обратно, чтоб каждый день создавать им материальный ущерб, пусть все обиженные жильцы этого дома коллективно создают неприятности этому долбаному бизнесу.  Всех старух и мамочек с детьми не пересажаете. Резонанс начнется. А желающих выдворить со всего Пролетарского района и не только, этих наглых тварей бизнесменов ооочень много. НАДОЕЛИ, ХУЖЕ СОБАК!!!! И дело не в алкашах, а в этих моральных уродах, спаивающих людей! ШЛИ бы работать!!!! Колесникову со всем их продажным чиновничеством вообще за пределы Твери!!! За них только дураки голосуют!!!!! Чтоб ее не следующих выборах не было!!!!
    21.04.2017 14:36
    2 | 1

    • god007 
      Им же насильно никто водку в горло не заливает. Значит никто их не спаивает. Если вместе бара организовать библиотеку, думаете, что те, кто сейчас проводит досуг в баре, пойдет в библиотеку? - Нет. Потому что людям не нужны библиотеки. Им нужны бары, рестораны, кинотеатры и ночные клубы, где можно весело провести время и чтобы было на утро что вспомнить и обсудить в кругу своих товарищей.
      21.04.2017 14:46
      0 | 3

    • Proletary 
      В этом случае оперативные сотрудники проявят невиданную оперативность. Никто мамочек и старух сажать не будет, но солидный штраф гарантирован. За этим бизнесом стоит само Государство, сами Основы Народовластия. 
Теоретически избрано правильное направление, нас читают Те, Кому Положено, не удивлюсь, если после этой публикации рыгаловку все же прикроют, ведь угроза Рейтингу намечается. А можно еще в телевизор написать, центральные каналы любят на таком материале пиарится, демонстрируя народолюбие и заботу.
      21.04.2017 14:52
      0 | 1

  • mednoe521 
    :) Нее, скоро перестанут в город медновские ездить посидеть с бухлом в баре. У нас вот-вот откроют шикарный центр "Бристоль", где будут учить культурному распитию бухла.
    Прикрепленные изображения:
    21.04.2017 14:38
    0 | 2

    • Proletary 
      Напишите, как откроют. Мы всем двором Пролетарки к вам культурно бухать поедем. А то наша местная круглосуточная пивнуха всем хороша, но больно уж нашей мочой провоняла.
      21.04.2017 14:55
      0 | 0

  • Иван1 
    вот быдло, самих нарядом увозили из бара, а теперь жалуются и еще пенсионеров приплели, на видео снимают а вызывать полицию не пробовали, будет человек тонуть так и не помогут
    21.04.2017 14:42
    0 | 2

  • Злобный чупа чупс 
    а господину Драновскому что пожелать.... чтоб тоже по ночам не спал, когда он сам или его близкие (матьт, жена, дети) заболеют тяжелой неизлечимой болезнью - рак печени, например, и и еще какая саркома... Бог не Яшка, видит кому тяжко!!!
    21.04.2017 14:47
    2 | 0

  • Иван1 
    Директор молодец отстаивает интересы малого бизнеса, который и так с усердием пытаются искоренить, а всем кто желает несчастья другим людям это несчастье и возвращается. всем добра))
    21.04.2017 14:57
    1 | 1
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