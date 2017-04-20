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В новой комнате ожидания при СИЗО-1 можно купить товары, изготовленные заключёнными

В новой комнате ожидания при СИЗО-1 можно купить товары, изготовленные заключёнными - ТИА
20 Апреля 2017 17:57
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Фоторепортаж

20 апреля в Твери у ворот СИЗО-1 открылась новая комната ожидания для родственников подследственных и осуждённых. Просторный павильон с магазином был создан в рамках соглашения о сотрудничестве между УФСИН по Тверской области и Тверской Торгово-промышленной Палатой. Сегодня президент палаты подписал в нём новые соглашения с руководителями исправительных колоний №№ 1, 5, 10 и СИЗО-1 - это позволит организовать новые производства в учреждениях УФСИН.

- Здание современное, светлое, большое внимание уделено комфорту родственников: установлены мягкие диваны, удобные стулья и столы, - говорит главный инженер УФСИН по Тверской области Андрей Дыба. - Это пилотный проект, и в дальнейшем мы будем стараться развивать его и при каждом нашем учреждении создать подобные условия для родственников.

В новом помещении установлены пластиковые окна, кондиционер, телевизор. В буфете можно купить чай, кофе и выпечку. Те, чьи родственники отбывают наказание далеко, оценят услуги "стола заказов" ФГУП "Калужское" ФСИН России. По каталогу можно выбрать список продуктов и непродовольственных товаров для передачи и оплатить их - а заключённые получат передачу по месту нахождения. Так можно избавить себя от необходимости ехать на свидание с тяжёлыми сумками.

Интерес представляет торгово-выставочный зал, где представлена продукция, сделанная руками заключённых. Это художественные работы, декоративное оружие, шкатулки и традиционные сувениры - шахматы и нарды, садовая мебель, мангалы и спецодежда. Но этим способности осуждённых не ограничиваются: тут же, в продовольственном магазине, можно купить выпечку и замороженные полуфабрикаты из хозяйств исправительных колоний Тверской области - они полностью соответствует действующим стандартам качества. Стоит отметить, что продовольственный магазин рассчитан не только на родственников заключённых и сотрудников УФСИН, но и на обычных горожан, живущих по соседству.

- Главное в этом магазине - что он реализует продукцию, произведённую спецконтингентом. Это очень хорошо, потому что люди трудятся и зарабатывают, - убеждён президент Тверской Торгово-промышленной Палаты Владислав Шориков. - Сотрудничество государственных органов и социально ответственного частного предпринимательства даёт позитивные результаты, и мы должны двигаться в этом ключе.

 

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Метки: уфсин по тверской области тверская торгово-промышленная палата сизо-1 комната ожидания
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Комментарии (1)

  • UnCle 
    Мне пожалуйста нарды с шашками и костями из хлеба и заточенное весло со шнурочком.
    20.04.2017 22:36
    0 | 1
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