"Раковый корпус 69": о лечении рака, проблемах онкобольных и их родственников, страхе и боли - в проекте ТИА

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https://tvernews.ru/longread/tvercancer/
страшное дело.
1.Такого количества людей во всех прохода и на всех этажах не видел больше нигде.
2. Отношение к больным просто никакое. Два раза на приеме разговаривали даже не открывая историю болезни.
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Комментарии (2)
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arcadi007
20.04.2017 14:52
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