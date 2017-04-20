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В посёлке Редкино сгорел склад для хранения бочек

20 Апреля 2017 10:12
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В 20:45 19 апреля в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в посёлке Редкино Конаковского района. На тушение огня приехали отделения пожарно–спасательной части №84, №78, №15, №29, №4  и №1 (всего 41 человек и 14 единиц техники). Оказалось, что горит склад для хранения пластиковых бочек. Оказалось, что горит склад для хранения пластиковых бочек. В результате пожара строение уничтожено полностью.  Причина возгорания пока неизвестна.

Полностью пожар удалось погасить в 00:08 20 апреля.

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Метки: пожар на складе редкино приосшествие в тверской области
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Комментарии (4)

  • Small19 
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    20.04.2017 10:30
    0 | 1

    • morovavik 
      Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
      20.04.2017 11:51
      0 | 0

  • den-d72 
    Утро 20.04.2017 предприятие «БиоПласт» #Редкино после пожара
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 10:40
    0 | 0

  • hell 
    Представить страшно, какая там вонь стояла ни на один километр...
    20.04.2017 10:48
    0 | 2
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