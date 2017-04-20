В посёлке Редкино сгорел склад для хранения бочек

В 20:45 19 апреля в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в посёлке Редкино Конаковского района. На тушение огня приехали отделения пожарно–спасательной части №84, №78, №15, №29, №4 и №1 (всего 41 человек и 14 единиц техники). Оказалось, что горит склад для хранения пластиковых бочек. Оказалось, что горит склад для хранения пластиковых бочек. В результате пожара строение уничтожено полностью. Причина возгорания пока неизвестна.

Полностью пожар удалось погасить в 00:08 20 апреля.