Тверская епархия будет раздавать сладости нуждающимся семьям

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора, отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии проводит акцию по раздаче кондитерских изделий компании «Марс» (шоколадные батончики Snickers, Bounty, Mars, Milky Way и др.) для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей (при себе иметь подтверждающий документ).

Акция состоится 24 апреля с 11.00 до 15.00 по адресу: Бульвар Цанова, 8 (около торгового центра «Вавилон»), склад № 10.

Телефон для справок: 8-904-003-42-70 (в рабочее время с 10 до 17 ч.)