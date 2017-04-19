Тверская епархия будет раздавать сладости нуждающимся семьям

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора, отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии проводит акцию по раздаче кондитерских изделий компании «Марс» (шоколадные батончики Snickers, Bounty, Mars, Milky Way и др.) для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей (при себе иметь подтверждающий документ).
Акция состоится 24 апреля с 11.00 до 15.00 по адресу: Бульвар Цанова, 8 (около торгового центра «Вавилон»), склад № 10.
Телефон для справок: 8-904-003-42-70 (в рабочее время с 10 до 17 ч.)
Комментарии (4)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
rzhevsky14
19.04.2017 18:34
1
|
3