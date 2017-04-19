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Тверская епархия будет раздавать сладости нуждающимся семьям

19 Апреля 2017 17:10
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По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора, отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии проводит акцию по раздаче кондитерских изделий компании «Марс» (шоколадные батончики Snickers, Bounty, Mars, Milky Way и др.) для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей (при себе иметь подтверждающий документ).

Акция состоится 24 апреля с 11.00 до 15.00 по адресу: Бульвар Цанова, 8 (около торгового центра «Вавилон»), склад № 10.

Телефон для справок: 8-904-003-42-70 (в рабочее время с 10 до 17 ч.)

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Метки: тверская епархия благотворительная акция
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Комментарии (4)

  • Sedmoy 
    По-моему, это обыкновенная промоакция компании "Марс". Нет?
    19.04.2017 17:55
    0 | 3

    • vo-vam 
      Или просроченных им отдали на утилизацию.
Ерунда какая-то раздавать это нуждающимся и малообеспеченным.
      19.04.2017 18:14
      0 | 3

  • hell 
    Ни в коем случае не ешьте шоколадные батончики Snickers, Bounty, Mars, Milky Way и др.!... Без меня...)))
    19.04.2017 18:03
    0 | 2

  • rzhevsky14 
    Вообще епархия постоянно помогает прихожанам. Сами возили в прошлом году продукты на сельские приходы. в пакет клали три пакета крупы, масло растительное, кофе, сахар, конфеты, муку. Люди рады. А еще приятнее эту радость дарить. Христос Воскресе!
    19.04.2017 18:34
    1 | 3
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