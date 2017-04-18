СК: житель Твери «под тяжестью улик дал признательные показания» в совершении преступления экстремистской направленности

На тверичанина заведено уголовное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии с использованием сети "Интернет".
По информации СУ СКР по Тверской области, 3 августа 2016 года житель Твери, являясь пользователем одной из социальных сетей, разместил на своей странице изображения с текстами и видеозаписями, направленными на унижение достоинства человека либо группы лиц по социальному признаку принадлежности к населению РФ.
По месту жительства и работы у мужчины были проведены обыски, изъяты компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся выход в интернет, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Подозреваемого допросили и, как говорится в пресс-релизе ведомства, он «под тяжестью улик дал признательные показания».
Комментарии (7)
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Uylo_Yobannen
18.04.2017 18:36
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