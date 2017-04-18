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СК: житель Твери «под тяжестью улик дал признательные показания» в совершении преступления экстремистской направленности

18 Апреля 2017 17:29
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На тверичанина заведено уголовное дело по статье  «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии с использованием сети "Интернет".

По информации СУ СКР по Тверской области, 3 августа 2016 года житель Твери, являясь пользователем одной из социальных сетей, разместил на своей странице изображения с текстами и видеозаписями, направленными на унижение достоинства человека либо группы лиц по социальному признаку принадлежности к населению РФ.

По месту жительства и работы у мужчины были проведены обыски,  изъяты компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся выход в интернет, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемого допросили и, как говорится в пресс-релизе ведомства, он «под тяжестью улик дал признательные показания».

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Метки: преступление экстремистской направленности под тяжестью улик
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Комментарии (7)

  • uabumoderoff 
    Говорят:арестован добрый парень за три слова,говорят:арестован мишка Ларин за три слова.Говорят,что не помог ему защитник,честно слово.Мишка Ларин,как опаснейший преступник арестован.Ведь это ж правда несправедливо...
    18.04.2017 17:41
    1 | 3

  • Бертран 
    Этот преступник должен быть наказан по всей строгости нашего закона, ибо его деятельность есть не что иное как пособничество мировому терроризму, с которым мы сейчас ведем непримиримую борьбу. Наш народ против таких выходок и требует самой суровой кары!
    18.04.2017 17:55
    5 | 1

    • Житель подземелья 
      Ваш народ - это какой?
      18.04.2017 18:01
      0 | 10

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Это тот же народ, который на сегодня уже отдал необходимые 325 тыс. подписей за выдвижение Навального в президенты? Или какой-то другой?
      18.04.2017 18:36
      1 | 5

  • Mitrij 
    "Под тяжестью улик" - это как? "Качели" ему сделали или иголки под ногти запихали?
    18.04.2017 18:07
    0 | 5

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    "группы лиц по социальному признаку принадлежности к населению РФ"
Фигасе "группа лиц"- население РФ. Товарищи бастрыкинцы, мне сдается вы там с правдоподобностью обвинения совершенно не паритесь...
Настоящих террористов уже всех переловили?
    18.04.2017 18:15
    0 | 7

  • Uylo_Yobannen 
    Не очень понял фабулу обвинения: получается, что принадлежность группы лиц к населению РФ унижает достоинство этих лиц? Глубоко копают следаки из СУСК...
    18.04.2017 18:36
    0 | 7
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