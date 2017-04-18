СК: житель Твери «под тяжестью улик дал признательные показания» в совершении преступления экстремистской направленности

На тверичанина заведено уголовное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии с использованием сети "Интернет".

По информации СУ СКР по Тверской области, 3 августа 2016 года житель Твери, являясь пользователем одной из социальных сетей, разместил на своей странице изображения с текстами и видеозаписями, направленными на унижение достоинства человека либо группы лиц по социальному признаку принадлежности к населению РФ.

По месту жительства и работы у мужчины были проведены обыски, изъяты компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся выход в интернет, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемого допросили и, как говорится в пресс-релизе ведомства, он «под тяжестью улик дал признательные показания».