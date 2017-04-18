В Твери в МУП «ЖЭК» водитель попался на сливе и продаже бензина

Руководства МУП «ЖЭК» установило факты незаконной продажи одним из водителей предприятия горюче-смазочных материалов, принадлежащих МУПу. Все данные о хищении переданы в правоохранительные органы.

По поручению главы администрации города Твери Алексея Огонькова, МУП «ЖЭК» принимает меры по повышению эффективности работы предприятия и оптимизации расходов. Для этого, в частности, на предприятии проводят ревизии выдачи и использования запасных частей и горюче-смазочных материалов.

Один из водителей МУП «ЖЭК» попал под подозрение в хищении - он сливал бензин. 14 апреля подозреваемого поймали с поличным при попытке продажи топлива (нарушение зафиксировано на фотокамеру).

Также в рамках ревизий периодически выявляются и пресекаются факты хищения или нецелевого использования запасных частей к коммунальной технике. Виновные привлекаются к ответственности.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.