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В Твери вспомнят героев сражения при Лютцене

18 Апреля 2017 13:05
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19 апреля в Тверском колледже им. А.Н. Коняева состоится церемония заступления Поста исторической памяти города Твери 1812 года к памятнику Герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову в честь сражения при Лютцене. Мероприятие организует областной военно-патриотический клуб «Дружина».

В сражении при Лютцене, которое состоялось 20 апреля (по старому стилю) 1813 года между Наполеоном и объединенной русско-прусской армией, принял боевое крещение тверской добровольческий егерский батальон имени великой княгини Екатерины Павловны.

Участники «Дружины» вспомнят это историческое событие, в деталях воссоздадут форму, вооружение и амуницию солдат. Кроме Поста памяти, запланировано проведение «уроков живой истории» и интерактивных выставок для учащихся тверских школ, ссузов и вузов.

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Метки: сражение при Лютцене военно-патриотический клуб «Дружина» война 1812 года колледж им. А.Н. Коняева пост исторической памяти
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Комментарии (2)

  • arcadi007 
    Ничего против Дениса Давыдова не имею.
Но вот не понимаю почему своих тверских героев забыли.
Почему не вспоминают Олсуфьва, Сеславина, Свечина, героев 1812 года? Чьи портреты выставлены в Эрмитаже в "Зале Славы героев".
Или просто боятся вспоминать? 
Потому как может возникнуть вопрос о деньгах потраченных на реставрационные работы усадеб героев, которые никто не реставрировал.
Так и живем в Твери. Сплошная темень.
    18.04.2017 14:11
    0 | 2

  • peshehod 
    Интересно, события какой эпохи будут воспроизводить реконструкторы 2217 года. Почему-то кажется - снова Лютцен и снова Калининский фронт.
    18.04.2017 14:12
    0 | 2
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