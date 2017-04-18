В Твери вспомнят героев сражения при Лютцене

19 апреля в Тверском колледже им. А.Н. Коняева состоится церемония заступления Поста исторической памяти города Твери 1812 года к памятнику Герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову в честь сражения при Лютцене. Мероприятие организует областной военно-патриотический клуб «Дружина».

В сражении при Лютцене, которое состоялось 20 апреля (по старому стилю) 1813 года между Наполеоном и объединенной русско-прусской армией, принял боевое крещение тверской добровольческий егерский батальон имени великой княгини Екатерины Павловны.

Участники «Дружины» вспомнят это историческое событие, в деталях воссоздадут форму, вооружение и амуницию солдат. Кроме Поста памяти, запланировано проведение «уроков живой истории» и интерактивных выставок для учащихся тверских школ, ссузов и вузов.