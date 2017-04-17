Тверские депутаты ГосДумы Владимир Васильев и Светлана Максимова отчитались о доходах

Депутаты ГосДумы отчитались о доходах за 2016 год. От Тверской области в парламент прошли по итогам сентябрьских прошлогодних выборов единоросы Владимир Васильев и Светлана Максимова.

Согласно предоставленным данным декларации о доходах, Владимир Васильев заработал за год почти 5 миллионов 907 тысяч рублей. Его супруга - 303 тысячи рублей. В собственности у семьи числятся 4 земельных участка под индивидуальную жилую застройку (площадью 2992 кв.м., 1218 кв.м., 1488 кв.м., 755 кв.м.), два дома. Также в числе объектов недвижимости - квартира в пользовании площадью всего лишь 64 кв.м. Автопарк супруги составляет легковой автомобиль Honda CR-V и прицеп BELLA 561. Сам депутат владеет катером BELLA 561 HT, снегоходом Yamaha vk540e и прицепом для перевозки грузов МЗСА.

Светлана Максимова заработала в 2016 году 4 миллиона 696 тысяч рублей. Она является собственником двух квартир, земельного участка площадью 83 000 кв. метров, свинарника и двух овощехранилищ. Депутат проживает в служебной квартире (88 кв. м.). Список транспортных средств включает три трактора и легковушку RENAULT DUSTER.

Оба депутата имеют совершеннолетних детей, но их доходы в декларции не указываются.