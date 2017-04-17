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Тверские депутаты ГосДумы Владимир Васильев и Светлана Максимова отчитались о доходах

17 Апреля 2017 15:37
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Депутаты ГосДумы отчитались о доходах за 2016 год. От Тверской области в парламент прошли по итогам сентябрьских прошлогодних выборов единоросы Владимир Васильев и Светлана Максимова.

Согласно предоставленным данным декларации о доходах, Владимир Васильев заработал за год почти 5 миллионов 907 тысяч рублей. Его супруга - 303 тысячи рублей. В собственности у семьи числятся 4 земельных участка под индивидуальную жилую застройку (площадью 2992 кв.м., 1218 кв.м., 1488 кв.м., 755 кв.м.), два дома. Также в числе объектов недвижимости - квартира в пользовании площадью всего лишь 64 кв.м. Автопарк супруги составляет легковой автомобиль Honda CR-V и прицеп BELLA 561. Сам депутат владеет катером BELLA 561 HT, снегоходом Yamaha vk540e и прицепом для перевозки грузов МЗСА.

Светлана Максимова заработала в 2016 году 4 миллиона 696 тысяч рублей. Она является собственником двух квартир, земельного участка площадью 83 000 кв. метров, свинарника и двух овощехранилищ. Депутат проживает в служебной квартире (88 кв. м.). Список транспортных средств включает три трактора и легковушку RENAULT DUSTER.

Оба депутата имеют совершеннолетних детей, но их доходы в декларции не указываются.    

 

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Метки: владимир васильев светлана максимова
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Максимова всех переплюнула - свинарник в собственности.
    17.04.2017 16:29
    0 | 3

    • horton 
      Да... Свинарка и... Землевладелец...)
      17.04.2017 16:49
      0 | 3

  • ЯэтоЯ 
    4-5 млн рублей /12мес = 400000р/мес Приятная зарплата депутатов региональных... ВСЕХ??? или только из ЕР?????? В нашей области люди за зарплату в 10р меньше горбатятся... а если социальников взять????? 
ПРАВДУ ГОВОРИЛИ В 1917 году : "И СЛУГИ БУДУТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ ГОСПОД...!"
Вот сейчас так и есть СЛУГИ НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!! а не советчина или тогу хуже ЦАРСКОРЕЖИМНЫЕ:
    Прикрепленные изображения:
    17.04.2017 16:55
    0 | 0

    • kudimov 
      Неее, Васильев и Максимова федеральные депутаты, а не региональные.
      17.04.2017 17:03
      0 | 0
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