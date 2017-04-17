Тверская область заняла 6 место в рейтинге гастрономического туризма России

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления гастрономического туризма в России. Рейтинг составлен по данным предложений гастрономических туров и фестивалей в 2017 году. Тверская область вошла в десятку, заняв 6 место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской областей, Казани.

Сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 млн человек. Основные направления развития отрасли, определенные главой региона – водный, автомобильный, паломнический, познавательный, гастрономический, а также активный отдых на природе.

Гастрономический туризм — это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом через местную кухню.

По данным ТурСтат, наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали.

В апреле 2017 года в Верхневолжье создан Тверской гастрономический атлас. Одно из ближайших крупных событий в сфере гастрономического туризма состоится в Торжке. На 3 и 4 июня там запланировано проведение гастрономического фестиваля "У Пожарского в Торжке...".

Пожарские котлеты наряду с озером Селигер входят в топ-100 наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов. Рейтинг составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

По оценке ТурСтат, гастрономический туризм является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме. В 2016 году рост рынка гастрономического туризма в России оказался в два раза быстрее 10%-ного роста рынка внутреннего туризма в стране, сообщает правительство Тверской области