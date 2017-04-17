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Тверская область заняла 6 место в рейтинге гастрономического туризма России

17 Апреля 2017 14:38
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Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления гастрономического туризма в России. Рейтинг составлен по данным предложений гастрономических туров и фестивалей в 2017 году. Тверская область вошла в десятку, заняв 6 место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской областей, Казани.

Сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 млн человек. Основные направления развития отрасли, определенные главой региона – водный, автомобильный, паломнический, познавательный, гастрономический, а также активный отдых на природе.

Гастрономический туризм — это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом через местную кухню.

По данным ТурСтат, наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали.

В апреле 2017 года в Верхневолжье создан Тверской гастрономический атлас. Одно из ближайших крупных событий в сфере гастрономического туризма состоится в Торжке. На 3 и 4 июня там запланировано проведение гастрономического фестиваля "У Пожарского в Торжке...".

Пожарские котлеты наряду с озером Селигер входят в топ-100 наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов. Рейтинг составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

По оценке ТурСтат, гастрономический туризм является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме. В 2016 году рост рынка гастрономического туризма в России оказался в два раза быстрее 10%-ного роста рынка внутреннего туризма в стране, сообщает правительство Тверской области

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Метки: гастрономический туризм тверская область
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Комментарии (9)

  • ДеД 
    Вообще-то, 6-е место по России Тверская область занимает по количеству идиотов...
    17.04.2017 14:51
    0 | 1

  • BEKTOP 
    Каких -только рейтингов нет. Уж чего-чего, но производство рейтингов в последние годы точно выросло. Похоже, доходное это дело. Чиновникам хочется пыль в глаза пустить, место в рейтинге. А место в рейтинге, это как место на кладбище, редко определяется реальными заслугами, больше тем, кто сколько  чего за   место  даст.
    17.04.2017 15:02
    0 | 2

  • kudimov 
    Если бы не Пожарский со своими котлетами, то нас в рейтинге походу вообще бы не было.
    17.04.2017 15:03
    0 | 4

  • 100 % 
    О-па! 
У нас из гастрономического туризма  - только стихи про пожарские котлеты. И те - в печатном варианте (ферму с итальянскими сырами близ с. Медное в расчёт не берём - как бы ни была она популярна, а такого лихого рейтинга, в отличие от котлет - никогда не делала) А мы - уже на 6 месте! 
Это что же - в других областях ещё хуже? А куда уж хуже-то?
    17.04.2017 15:08
    0 | 0

  • mednoe521 
    ТИА, мне кажется, что опубликованные рейтинги- полнейшая , простите "туфта". Ну ВЫ, сами-то, в редакции пробовали эти котлеты? Признайтесь честно! Я сколько живу в ТО, так и не смог для себя определить, что здесь, в ТО, такого из гастрономического туризма? Такого, чтобы я мог приехавшему ко мне в гости человеку, или семье сказать: "...А поехали .....(кафе, ресторан, просто магазин местных деликатесов) я Вас угощу, там такая кухня, пальчики оближите!"
    17.04.2017 15:39
    0 | 1

    • ЯэтоЯ 
      НУ ЗРЯ ВЫ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Во первых про Торжокские котлеты: Если интересно скину адрес заведения в Торжке, там реально-нормальные. То что продают в супермарХетах только БРЕНД.
А ТВЕРСКАЯ ГОРЬКАЯ и другая продукция ВЕРЕСКА многим нравится
Дмитрогорские мясоделы не плохую продукцию втюхивают: места знать надо.
МЕДогонное дело особенная тема, думаю многие поддержат.
Да много чем восхваляться можно. Скудность знаний не повод возмущаться!
      17.04.2017 17:05
      0 | 0

  • Andrevna 
    "В апреле 2017 года в Верхневолжье создан Тверской гастрономический атлас". Он из одной страницы состоит? Котлеты Пожарские... А дальше пустые листы для рецептов? Ну ещё вода Кашинская,
Как-то не вспоминается ничего больше, хоть я и много поездила по нашей области. Есть музей пчелы в Сандово, но кто о нем знает? Нет бренда - Сандовский мед. Есть разработки по пряникам в Музее Тверского быта, но это еще не "тульский пряник"... Дмитрогорская колбаса или сушки от Волжского пекаря у нас для туристов? Что-то не слышала, чтобы их везли в подарок родне.
Как тут справедливо заметили, сводить гостей некуда. Даже в самых пафосных местах "фишечек" не ждите.
    17.04.2017 16:28
    0 | 0

    • Эго 
      Да, мне тоже стало интересно про тверской гастроатлас. Он есть и его как-бы нет. То есть, есть сайт разработчика, есть ряд иллюстраций. http://holmax.ru/archives/portfolio/gastroatlas
Но работающей ссылки на созданный электронный атлас мне Гугл не нагуглил.  А хотелось бы увидеть что-то хотя бы похожее на http://g-atlas.ru/
В наше время информация в виде буклета без этектронного дубликата не интересна. Уже хотя бы потому, что нет обратной связи, нет актуальных отзывов, пожеланий, критики/благодарностей от тех, кто уже прошел предложенный гастро-маршрут.
      17.04.2017 17:00
      0 | 0

      • ЯэтоЯ 
        Это "пустая страница" место для творчества........ Для народа пишите, предлагайте........ вас "посчитают" и "занесут"....... вот такая идея строилась, 
а то привыкли: Вы нам напишете, Вы нам принесите, Вы подайте......
        17.04.2017 17:09
        0 | 0
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