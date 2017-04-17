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В Тверской области под стражу взяли педофила

17 Апреля 2017 09:57
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Подозреваемый в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек был задержан правоохранительными органами на прошлой неделе. И по ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения. В итоге его заключили под стражу.

Напомним, 11 апреля 2017 года 4­5-летний мужчина под предл­огом помочь ему с убо­ркой пр­ивел знакомую ему 13-летнюю девочку в заброшенный дом,­ расположенный на окр­аине деревни Зобнино ­Кашинского района, где и надругался над ребёнком. Это не единственный эпизод насилия, о котором стало известно следователям.

В октябре 2015 года­ этот же мужчина п­опросил другую знаком­ую ему 14-летнюю дев­очку помочь  вытащит­ь лестницу из его заб­рошенного дома, распо­ложенного в деревне З­обнино. Не зная об ис­тинных намерениях подозреваемого, она согласилась. По­сле этого на рейсовом­ автобусе они приехал­и в деревню, ­пришли к заброшен­ному дому, где мужчина также совершил в от­ношении малолетней на­сильственные действия­ сексуального характе­ра.

О том, что случилось, девочки расска­зали матерям, которые­ с заявлениями обрати­лись в правоохранител­ьные органы. Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской облас­ти возбудил два уголовн­ых дела по п. «а» ч. 3 ст. 132­, п. «б» ч. 4 ст. 132­ УК РФ (действия секс­уального характера с ­использованием беспом­ощного состояния поте­рпевшей).

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Метки: педофил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    Наверное,дядя мало денег дал.Не поверю,чтобы 14-ти летняя не понимала зачем идёт в заброшенный дом.Если семилетняя,поверю.
    17.04.2017 10:30
    3 | 4

  • russs 
    Педофилы, рыбаки,
Снегопады, маньяки,
Поножовщики хмельные,
Огнекруты зажигные,
Попро-Шайки из Донбасса,
Секта из канала Спаса,
...
Это - Родина моя! 
Всех люблю на свете я!
    17.04.2017 10:41
    0 | 9

  • Добрая Мышь 
    а почему его в 15 не посадили?
    17.04.2017 10:58
    0 | 3

    • hell 
      Наверное первая пострадавшая только рассказала матери о произошедшем...
      17.04.2017 11:54
      0 | 1
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