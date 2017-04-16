Госавтоинспекция Тверской области призывает к бдительности из-за снегопада

Плохие погодные условия, такие как перемена атмосферного давления, изменение видимости в снегопад или ночное время суток, проливной дождь, могут серьезно повлиять на дорожную ситуацию, создавая все новые и новые опасности, о которых водитель даже не подозревает.

Неправильно выбранная модель поведения на дороге, не соответствующая текущим погодным условиям, нередко является причиной ДТП различной степени тяжести. Согласно заключениям экспертов в ряде стран, где интенсивность движения мало меняется в течение года, наибольшая аварийность наблюдается в период непогоды. Так, увеличение числа незначительных ДТП в условиях непогоды может вырасти в разы.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает участникам дорожного движения, при любом изменении погодных и дорожных условий Вам следует снижать скорость транспортного средства и увеличивать дистанцию до впереди идущего.

Особенно актуальна эта информация для тех участников дорожного движения, которые поменяли шины с зимних на летние. Водители, автомобили которых оснащены летним типом шин, должны быть наиболее осторожными. Не следует допускать резких разгонов и торможений. При прохождении поворотов необходимо снижать скорость, чтобы не потерять контроль над управлением.