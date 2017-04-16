Сегодня, 16 апреля, весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. В храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья.

Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. Собор тверских святых насчитывает около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских.

В этом году Тверская область отметит 350-летие обретения мощей одного из наиболее почитаемых святых – преподобного Нила Столобенского. В честь знаковой даты в июне в Нило-Столобенской пустыни пройдёт масштабный праздник. Ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей.

Губернатор Игорь Руденя присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Глава региона вместе с верующими прошел в крестном ходе ­вокруг собора.

- С искренней Пасхальной радостью я обращаюсь ко всем вам: будьте достойны высокого звания православных христиан! Делитесь со своими ближними неизреченной пасхальной радостью! Приветствуйте друг друга вечными словами: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! И от всего искреннего сердца, наполненного любовью и верой, будем отвечать: ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! - обратился к пастве владыка Виктор.