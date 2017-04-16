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Христос воскресе!

Христос воскресе! - ТИА
16 Апреля 2017 08:47
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Сегодня, 16 апреля, весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. В храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья.

Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. Собор тверских святых насчитывает около 40 канонизированных подвижников и более 200 прославленных в лике святых новомучеников и исповедников российских.

В этом году Тверская область отметит 350-летие обретения мощей одного из наиболее почитаемых святых – преподобного Нила Столобенского. В честь знаковой даты в июне в Нило-Столобенской пустыни пройдёт масштабный праздник. Ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей.

Губернатор Игорь Руденя присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Глава региона вместе с верующими прошел в крестном ходе ­вокруг собора.

- С искренней Пасхальной радостью я обращаюсь ко всем вам: будьте достойны высокого звания православных христиан! Делитесь со своими ближними неизреченной пасхальной радостью! Приветствуйте друг друга вечными словами: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! И от всего искреннего сердца, наполненного любовью и верой, будем отвечать: ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! - обратился к пастве владыка Виктор.

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Метки: пасха 16 апреля пасха в твери
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Комментарии (10)

  • RSERG 
    Во истину воскрес!!!!!
    16.04.2017 09:32
    1 | 4

  • Бертран 
    Наша партия с большим уважением относиться к таким значим праздникам, вся вертикаль власти отдаёт дань мировым традициям.
    Прикрепленные изображения:
    16.04.2017 09:53
    2 | 0

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      ... и теперь ХристосНаш!
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      16.04.2017 10:06
      2 | 1

      • aldan 
        Хорошее сравнение.
        Прикрепленные изображения:
        16.04.2017 11:29
        1 | 2

    • fen 15 
      Вашей партии никогда не замолить грехи перед народом.
      16.04.2017 11:02
      0 | 2

  • aldan 
    Христос Воскресе!    https://www.youtube.com/watch?v=jlDv1HEcft4
    16.04.2017 11:18
    0 | 0

  • BEKTOP 
    Сегодня Пасху отмечают вместе не только Православные и Греко-Католики,  в этом году Пасха по юлианскому и грегоринскому календарю совпала, ее сегодня так же отмечают Протестанты и Католики.
Поэтому сегодня можно поздравлять с праздником ВСЕХ Христиан.
    16.04.2017 11:54
    0 | 1

    • Szpilki 
      Католики и тем более протестанты не христиане. Католики считают нас еретиками и объявили в 13 веке крестовый поход против Руси, который не кончился до сих пор и не кончится до скончания времен. Протестантам Христос мешал еще больше чем католикам. Мешал просто вообще жить. Мешал жрать, ростовщичествовать, эксплуатировать и заниматься содомией.
Протестанты преуспели в создании «христианской религии БЕЗ ХРИСТА».
У протестантов нет таинств, у них Архиепископом может стать женщина и они благословляют в своих храмах браки гомосексуалистов.
      16.04.2017 12:37
      0 | 1

  • Szpilki 
    Во истину воскресе!
    16.04.2017 12:09
    0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Я что-то не понял! Тут одни антисемиты собрались что ли? :) Про все Пасхи вспомнили. А про Песах забыли?
Где Ilich? Где Buch? Где традиционная НН со словами «ХАГ ПЕСАХ САМЕАХ!»?
    16.04.2017 13:05
    0 | 0
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