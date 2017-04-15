В Твери школьник выпал из окна школы

14 апреля 2017 года в­ 17 часов в следствен­ный отдел регионально­го СК России из полиц­ии поступило сообщени­е о том, что из окна ­2 этажа школы, распол­оженной в городе Твер­и, выпал 13-летний уч­еник.

Установлено, что 13-л­етний школьник вместе со своим одноклас­сником са­мостоятельно выпрыгну­ли на улицу. Один из ­мальчиков при падении­ получил телесные пов­реждения, с которыми ­бригадой " Скорой" доставл­ен в травматологическ­ое отделение детской ­больницы. У другого м­альчика каких-либо те­лесных повреждений не­ обнаружено, последни­й за медицинской помо­щью не обратился.