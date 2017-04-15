В Твери школьник выпал из окна школы

14 апреля 2017 года в 17 часов в следственный отдел регионального СК России из полиции поступило сообщение о том, что из окна 2 этажа школы, расположенной в городе Твери, выпал 13-летний ученик.
Установлено, что 13-летний школьник вместе со своим одноклассником самостоятельно выпрыгнули на улицу. Один из мальчиков при падении получил телесные повреждения, с которыми бригадой " Скорой" доставлен в травматологическое отделение детской больницы. У другого мальчика каких-либо телесных повреждений не обнаружено, последний за медицинской помощью не обратился.
Комментарии (9)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Dobry кrtek
Прикрепленные изображения:
15.04.2017 00:31
0
|
0