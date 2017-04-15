tvernews.ru
15 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери школьник выпал из окна школы

14 Апреля 2017 22:07
Автор:

14 апреля 2017 года в­ 17 часов в следствен­ный отдел регионально­го СК России из полиц­ии поступило сообщени­е о том, что из окна ­2 этажа школы, распол­оженной в городе Твер­и, выпал 13-летний уч­еник.

Установлено, что 13-л­етний школьник вместе со своим одноклас­сником са­мостоятельно выпрыгну­ли на улицу. Один из ­мальчиков при падении­ получил телесные пов­реждения, с которыми ­бригадой " Скорой" доставл­ен в травматологическ­ое отделение детской ­больницы. У другого м­альчика каких-либо те­лесных повреждений не­ обнаружено, последни­й за медицинской помо­щью не обратился.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: выпрыгнул из окна школа тверь
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • kudimov 
    Может были оба наказаны, закрыты в классе? А то с чего "попрыгунство" то такое?
    14.04.2017 22:17
    1 | 1

    • hell 
      А мы прыгали... было дело со второго...но там отдельная тема и не на спор никакой точно... училке назло...
      15.04.2017 00:40
      0 | 0

  • xbgfxfhf69 
    это дебиллы известные всей школе!!!
    14.04.2017 23:03
    1 | 3

  • russs 
    В десантники его!
    14.04.2017 23:09
    0 | 3

  • arcadi007 
    Нормальное явление для пацанов в таком возрасте.
    14.04.2017 23:25
    0 | 3

  • horton 
    А что так поздно в школе делали? Наверное, как говорит Кудимов, были оставлены после уроков...
    14.04.2017 23:37
    0 | 0

    • Whois 
      В некоторых тверских школах есть даже 3-я смена.
      15.04.2017 00:41
      0 | 0

    • hell 
      Вторую смену еще никто, к сожалению, не отменял...
      15.04.2017 00:42
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Как это "выпал", если оба выпрыгнули?
    Прикрепленные изображения:
    15.04.2017 00:31
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
43

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

В центре Твери в аварии погиб человек

2017-04-09 08:20
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100