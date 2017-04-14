УВД уверяет, что видео очереди в Единый миграционный центр - редкое явление

ТИА опубликовало народную "В Твери мигранты штурмуют Единый миграционный центр. Что происходит?". Автор в подтверждение своих слов выложил видео очереди.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области прокомментировало эту новость:

Сообщаем, что данная ситуация находится на личном контроле у руководства Управления МВД России по Тверской области. При входе в миграционный центр установлена видеокамера с прямой трансляцией изображения в УМВД России по Тверской области. Анализ видеозаписей показывает, что очередь к миграционному центру формируется ко времени открытия, то есть к 9.00. в 10.00 граждане, стоящие в очереди расходятся. Обращаем внимание, что в целях сокращения времени предоставления государственной услуги по оформлению патента иностранным гражданам УВМ УМВД России по Тверской области еще раз предлагает гражданам воспользоваться возможностью «Онлайн записи» через Интернет, а так же предварительной записью.

Таким образом, УМВД России по Тверской области считает, что иностранные граждане сами виноваты. Нужно приходить после 10 утра.

Автор народной новости пишет:

В ноябре 2016 года глава МВД дал интервью подведомственному СМИ «Щит и меч», в котором рассказал, что гражданам России и приезжим вскоре не придется высиживать в очередях в миграционных подразделениях для оформления документов. Эта новость затем разошлась по всем федеральным СМИ.

- Я потребовал ликвидировать очереди и сократить время оказания услуг до 15 минут, а также предупредил их о личной ответственности. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, времени на раскачку у нас нет, - цитирует «Интерфакс» Колокольцева.

Министр отметил, что после передачи МВД функций федеральной миграционной службы "обеспечение миграционной безопасности стало одной из главных задач органов внутренних дел"!!!

Получается, что приказ Колокольцева в Твери не исполняется.