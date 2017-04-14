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УВД уверяет, что видео очереди в Единый миграционный центр - редкое явление

14 Апреля 2017 19:10
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ТИА опубликовало народную "В Твери мигранты штурмуют Единый миграционный центр. Что происходит?". Автор в подтверждение своих слов выложил видео очереди.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области прокомментировало эту новость:

Сообщаем, что данная ситуация находится на личном контроле у руководства Управления МВД России по Тверской области. При входе в миграционный центр установлена видеокамера с прямой трансляцией изображения в УМВД России по Тверской области. Анализ видеозаписей показывает, что очередь к  миграционному  центру формируется ко времени открытия, то есть к 9.00.  в 10.00 граждане, стоящие в очереди расходятся. Обращаем внимание, что в целях сокращения времени предоставления государственной услуги по оформлению патента иностранным гражданам УВМ УМВД России по Тверской области еще раз предлагает гражданам воспользоваться возможностью «Онлайн записи» через Интернет, а так же предварительной записью.  

Таким образом, УМВД России по Тверской области считает, что иностранные граждане сами виноваты. Нужно приходить после 10 утра.

Автор народной новости пишет:

В ноябре 2016 года глава МВД дал интервью подведомственному СМИ «Щит и меч», в котором рассказал, что гражданам России и приезжим вскоре не придется высиживать в очередях в миграционных подразделениях для оформления документов. Эта новость затем разошлась по всем федеральным СМИ.

- Я потребовал ликвидировать очереди и сократить время оказания услуг до 15 минут, а также предупредил их о личной ответственности. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, времени на раскачку у нас нет, - цитирует «Интерфакс» Колокольцева.

Министр отметил, что после передачи МВД функций федеральной миграционной службы "обеспечение миграционной безопасности стало одной из главных задач органов внутренних дел"!!!

Получается, что приказ Колокольцева в Твери не исполняется.

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Метки: увд Единый миграционный центр очереди Указ колокольцева
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Комментарии (8)

  • Алексей (http://www.youtube.com/channel/UCP3LKYjkBcFdk6LIUu_MWgg) 
    Не знаю кто и что там считает, а я лично считаю, что всей этой братии из соседних республик надо ехать домой и чем быстрее тем лучше и проблема решится сама собой !
    14.04.2017 19:38
    4 | 7

  • Sobaken 
    Да что-то УВД слишком мягко к ним относится, надо посадить их на корточки и гусиным шагом в автозак, а там в на поезд и в солнечный Душанбе...
    14.04.2017 19:41
    3 | 8

  • spletnik 
    боты УВД пришли, я тоже к это очереди не айс, но УВД не айс в такой же степени. Бюрократы
    14.04.2017 19:52
    3 | 2

  • Бертран 
    Пятой колонны деятельность- они и на постановку пойдут, лишь бы навредить нам и тень бросить.
    14.04.2017 19:59
    2 | 7

    • Uylo_Yobannen 
      Пятая колонна вконец оборзела: чего ни хватишься, обязательно в их вредительскую постановку уткнёшься.
      14.04.2017 20:08
      1 | 5

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Путинги с мигрантами и "работа на камеру" - это ваше ноу-хау, господа едросы.

ЗЫ:  "Воистинну подлец, Ваше Благородие, этот поручик Ржевский. Осмелюсь доложить, он вам еще и в штаны насрал"
      14.04.2017 20:10
      1 | 4

  • russs 
    !
    Прикрепленные видео:
    А товарищ Ленин
    14.04.2017 20:07
    1 | 3

  • gorik vartanov 
    А что же не разместили видео с сайта УВД ? Где видно что в 16. 00 там уже никого нет, это стадо баранов не понимет что "такое онлайн запись". Паша ( ударение на 2-й слог) сказал всем с утра прийти они и стоят с 8 утра. Стадо, спустившееся с гор !
    14.04.2017 20:36
    0 | 1
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