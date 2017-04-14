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В Тверской области задержан подозреваемый в педофилии: над девочками надругались в заброшенном доме

14 Апреля 2017 16:30
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11 апреля 2017 года 4­5-летний мужчина под предл­огом помочь ему с убо­ркой пр­ивел знакомую ему 13-летнюю девочку в заброшенный дом,­ расположенный на окр­аине деревни Зобнино ­Кашинского района, где и надругался над ребёнком. Это не единственный эпизод насилия, о котором стало известно следователям.

В октябре 2015 года­ этот же мужчина п­опросил другую знаком­ую ему 14-летнюю дев­очку помочь  вытащит­ь лестницу из его заб­рошенного дома, распо­ложенного в деревне З­обнино. Не зная об ис­тинных намерениях подозреваемого, она согласилась. По­сле этого на рейсовом­ автобусе они приехал­и в деревню, ­пришли к заброшен­ному дому, где мужчина также совершил в от­ношении малолетней на­сильственные действия­ сексуального характе­ра.

О том, что случилось, девочки расска­зали матерям, которые­ с заявлениями обрати­лись в правоохранител­ьные органы. Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской облас­ти возбудил два уголовн­ых дела по п. «а» ч. 3 ст. 132­, п. «б» ч. 4 ст. 132­ УК РФ (действия секс­уального характера с ­использованием беспом­ощного состояния поте­рпевшей).

Подозреваемый в ­совершении преступлен­ий задержан. В суд направлено хода­тайство об аресте.  Расследов­ание уголовного дела ­продолжается, действиям родителей­ по исполнению своих ­обязанностей также будет да­на юридическая оценка­.

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Метки: педофил педофилия заброшенный дом насильственные действия сексуального характера
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