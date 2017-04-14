В Тверской области задержан подозреваемый в педофилии: над девочками надругались в заброшенном доме

11 апреля 2017 года 45-летний мужчина под предлогом помочь ему с уборкой привел знакомую ему 13-летнюю девочку в заброшенный дом, расположенный на окраине деревни Зобнино Кашинского района, где и надругался над ребёнком. Это не единственный эпизод насилия, о котором стало известно следователям.
В октябре 2015 года этот же мужчина попросил другую знакомую ему 14-летнюю девочку помочь вытащить лестницу из его заброшенного дома, расположенного в деревне Зобнино. Не зная об истинных намерениях подозреваемого, она согласилась. После этого на рейсовом автобусе они приехали в деревню, пришли к заброшенному дому, где мужчина также совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.
О том, что случилось, девочки рассказали матерям, которые с заявлениями обратились в правоохранительные органы. Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил два уголовных дела по п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).
Подозреваемый в совершении преступлений задержан. В суд направлено ходатайство об аресте. Расследование уголовного дела продолжается, действиям родителей по исполнению своих обязанностей также будет дана юридическая оценка.
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