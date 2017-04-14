Если ООО «ПК Транспортные системы» не отремонтирует сломанные "СитиСтары", может быть подан иск о возврате денег

В Тверской горДуме на заседании комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи обсудили проблему со сломанными "СитиСтарами". 8 новеньких трамваев были выпущены на линию меньше двух лет назад. Сегодня все они стоят в депо из-за технической неисправности (в тормозном оборудовании). В результате простой вагонов составляет от 45 до 162 дней.

Как пояснили представители администрации города, все случаи – в рамках гарантийных обязательств, и сейчас ведутся переговоры об устранении неисправностей производителями - ПК «Транспортные системы». В противном случае может быть подано исковое заявление в суд о возврате денег,, выделенных из бюджета на закупку нового подвижного состава.

Депутаты также обсудили и перспективу трамвайного сообщения в Твери в целом. В адрес органов власти города и региона поступило предложение от ООО «ПК Транспортные системы» о реализации совместной программы развития горэлектротранспорта Твери на условиях концессионного соглашения на трамвайную систему города. В ближайшее время инициатива инвесторов будет детально изучаться, сообщает ТГД.

Однако на заседании комитета представители завода не присутствовали.

Напомним, что один трамвай обошелся бюджету в 30 миллионов рублей.