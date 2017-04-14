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Если ООО «ПК Транспортные системы» не отремонтирует сломанные "СитиСтары", может быть подан иск о возврате денег

14 Апреля 2017 12:23
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В Тверской горДуме на заседании комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи обсудили проблему со сломанными "СитиСтарами". 8 новеньких трамваев были выпущены на линию меньше двух лет назад. Сегодня все они стоят в депо из-за технической неисправности (в тормозном оборудовании). В результате простой вагонов составляет от 45 до 162 дней.

Как пояснили представители администрации города, все случаи – в рамках гарантийных обязательств, и сейчас ведутся переговоры об устранении неисправностей производителями - ПК «Транспортные системы». В противном случае может быть подано исковое заявление в суд о возврате денег,, выделенных из бюджета на закупку нового подвижного состава.

Депутаты также обсудили и перспективу трамвайного сообщения в Твери в целом. В адрес органов власти города и региона поступило предложение от ООО «ПК Транспортные системы» о реализации совместной программы развития горэлектротранспорта Твери на условиях концессионного соглашения на трамвайную систему города. В ближайшее время инициатива инвесторов будет детально изучаться, сообщает ТГД.

Однако на заседании комитета представители завода не присутствовали.

Напомним, что один трамвай обошелся бюджету в 30 миллионов рублей.

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Метки: тверская дума ситистар трамваи в твери пк транспортные системы тверской трамвай сломанный трамвай city star
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Комментарии (9)

  • Leo-L 
    На месте депутатов я бы не стал тратить время на обсуждение концессионных инициатив (тем-более без присутствия концессионера), пока не доведут до ума эти восемь трамваев.
    14.04.2017 12:51
    1 | 8

    • Житель подземелья 
      До ума они эти 8 трамваев не доведут, скорее всего, никогда, ибо они могут считаться сугубо опытной партией, для испытаний в реальных условиях. Вот следующие партии уже могут начать делать учитывая все вылезшие косяки на этих. 
Ну а за обсуждение концессии без концессионера - заслуженная "пять"! Как оно там было, аффтар жжот, пеши ысчо!!!
      14.04.2017 13:04
      0 | 0

    • sashafedorov86 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      14.04.2017 15:04
      0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    " на условиях концессионного соглашения на трамвайную систему города."

"— У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак — его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем. Под проценты. " (с)Ильф, Петров.

Не, ну они меня уморят, Все под копирку. Может, в Твери где-то и брильянты в стулья зашиты?
    14.04.2017 13:27
    0 | 2

  • Барин 
    Да не нужны Твери трамваи! Закатывают пусть уже рельсы асфальтом и пускают автобусов больше.
    14.04.2017 13:31
    5 | 2

    • VoToN 
      Угу, а заодно уж запрещают движение личного транспорта в центре города, а на других улицах, где ширина позволяет, делают выделенные полосы чтобы эти автобусы (которых станет больше) могли свободно передвигаться (+ официально работающие таксисты, на желтых такси с желтыми номерами). Весь коммерческий транспорт пусть катается с 23-00 до 5-00 (пока автобусы спят), а в остальное время велком на Восточный и Мигаловский мост. Вот тогда точно все поедет.
      14.04.2017 14:05
      2 | 2

  • russs 
    Тверские вагонье крупно облажались, а ещё хотели свои криворукие поделки заместо Сапсанов стремительных протолкнуть, убивцы!
    14.04.2017 15:09
    0 | 1

  • vo-vam 
    Опять пустая болтовня со словами "может", "может быть"
    14.04.2017 15:48
    0 | 0

  • maxxx72 
    Администрация терпеливо ждала от 4х до 1,5 месяцев вдруг поставщик начнет добровольно ремонтировать свой брак? И лишь сейчас вдруг встрепенулась?
    14.04.2017 16:03
    0 | 0
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