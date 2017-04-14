На Старицкой развязке большегруз вылетел в кювет: всю дорогу завалило саженцами

Утром 14 марта на Старицкой развязке образовалась пробка. Виновник затора – водитель большегруза – не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел с проезжей части в кювет.

В результате дорожного происшествия большегруз практически полностью оказался в яме, а боковая стенка в кузове отвалилась. Почти всё содержимое – то ли саженцы, то ли газон – вывалилось на проезжую часть.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Транспортный затор, как пишут пользователи соцсетей, в сторону Москвы разрастается.