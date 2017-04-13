В Твери организуют дополнительные маршруты муниципального транспорта на Пасху и Радоницу

В Твери МУП «ПАТП-1» организует дополнительные маршруты и увеличит выпуск на линию автобусов №154 на Пасху и Радоницу.

Изменения будут действовать в дни, на которые выпадают православные праздники, когда многие горожане посещают кладбища: 15 и 16, 25 апреля. В эти дни будет организована работа автобусов по следующим направлениям:

– кинотеатр Мир – д. Лебедево - 5 автобусов;

– ост. Вагонзавод – Дм. Черкассы - 4 автобуса;

– ост. Пролетарка – Дм. Черкассы - 5 автобусов.

Автобусы будут отправляться по мере наполнения. На каждом из них будет вывешена табличка с наименованием пункта назначения.

Также в эти дни будет увеличено до 6 единиц количество автобусов на маршруте №154. Автобусы будут следовать по следующей схеме: дер. Дмитрово-Черкассы – Окружная дорога – Петербургское шоссе – улица Горького – Речной вокзал – Тверской проспект – улица Советская – улица Софьи Перовской – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – Окружная дорога – дер. Лебедево.

Время отправления:

ост. Пролетарка - в сторону Лебедево: 7:55, 9:16, 10:03, 10:23, 10:43, 11:23, 12:08, 12:53, 13:13, 14:13, 14:38, 15:03, 16:28, 17:13, 17:50, 18:25, 19:55;

ост. Вагонзавод - в сторону Дмитрово-Черкассы; 6:48, 8:06, 8:51, 9:29, 10:10, 10:55, 11:40, 12:00, 13:00, 13:25, 13:50, 15:15, 16:01, 16:40, 17:18, 18:01, 18:46, 19:56.

Кроме того, до 16 единиц будет увеличено число автобусов на маршруте № 207 «Боровлево 1 – ул. Республиканская – д. Дм. Черкассы – Боровлево 1 (кольцевой)».



Управление информации администрации города Твери