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В Бежецке пьяный водитель наехал на полицейского

13 Апреля 2017 10:07
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Фоторепортаж

ЧП произошло 12 апреля в 15.45 на грунтовой дороге Бежецкого района. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудником транспортной инспекции у деревне Зиновьево обратили внимание на "Hyundai Solaris"  который ехал с нарушением правил дорожного движения, сообщает http://vdvbezheck.ru

Требования сотрудника полиции остановиться нарушитель проигнорировал. Водитель резко развернулся и попытался скрыться, при этом зажал руку полицейского оконным стеклом водительской двери, затем начал движение на автомобиле и переехал ногу представителя власти.  После непродолжительной погони водитель "Hyundai",  мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся. Пассажир убегающей иномарки отделался легким испугом и ушел с места ДТП, сам виновник серьезных травм не получил, кроме порезов лица и рук.

Выяснилось, что водитель ранее уже был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, в момент задержания он также был пьян

Пострадавшего полицейского на "Скорой" доставили в больницу. Нарушителем теперь занимаются следственные органы.

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Метки: в Твери сбили полицейского дтп пьяный за рулём
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Комментарии (2)

  • arcadi007 
    В таких случаях можно только восхищаться действиями полиции.
    13.04.2017 11:38
    0 | 2

  • Whois 
    И все таки стрелять...
    13.04.2017 12:22
    0 | 2
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