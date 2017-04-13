В Бежецке пьяный водитель наехал на полицейского

ЧП произошло 12 апреля в 15.45 на грунтовой дороге Бежецкого района. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудником транспортной инспекции у деревне Зиновьево обратили внимание на "Hyundai Solaris" который ехал с нарушением правил дорожного движения, сообщает http://vdvbezheck.ru

Требования сотрудника полиции остановиться нарушитель проигнорировал. Водитель резко развернулся и попытался скрыться, при этом зажал руку полицейского оконным стеклом водительской двери, затем начал движение на автомобиле и переехал ногу представителя власти. После непродолжительной погони водитель "Hyundai", мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся. Пассажир убегающей иномарки отделался легким испугом и ушел с места ДТП, сам виновник серьезных травм не получил, кроме порезов лица и рук.

Выяснилось, что водитель ранее уже был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, в момент задержания он также был пьян

Пострадавшего полицейского на "Скорой" доставили в больницу. Нарушителем теперь занимаются следственные органы.