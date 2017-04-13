В Твери по вине пьяной 54-летней жещины-водителя пострадал 3-летний ребенок

12 апреля около 17.00 в Торжке Тверской области 57-летний водитель на ГАЗ-3110 сбил 69-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Пешехода с травмами госпитализировали.

Еще одного пешехода, 65-летнюю женщину, сбили 12 апреля в Вышнем Волочке, она также переходила дорогу в неустановленном месте. 66-летний мужчина на «Фольксваген Джетта» сбил женщину, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Пешехода с травмами доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.

12 апреля около 08.50 на ул. Оснабрюкская в районе д. 31 54-летняя женщина-водитель на

Ford EcoSport выехала на встречку и столкнулась KIA RIO под управлением 46-летнего водителя. Медицинское освидетельствование выявило клинические признаки опьянения. В результате ДТП пострадала 3-летняя девочка пассажир автомобиля КИА, с травмами ее доставили в больницу, после оказания помощи отпустили.