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В Тверской области на финансовую поддержку могут теперь рассчитывать поисковики из других регионов

12 Апреля 2017 15:49
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Поисковики из других регионов, работающие на территории Верхневолжья, смогут получить субсидии из областного бюджета. Такое решение принято на заседании правительства. Ранее такая поддержка оказывалась только поисковым отрядам, зарегистрированным в Тверской области.

В региональной казне на 2017 год на выплату субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим поисковую деятельность, заложено более 3,6 млн рублей.

С 1988 года, когда в Тверской области началась организованная поисковая работа, отряды разных регионов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В том числе в 2016 году — около 1200 погибших воинов.

В частности, останки 240 бойцов и командиров были найдены в ходе международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая впервые состоялась минувшим летом в Ржевском районе.

- Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодёжи, развития поисковой деятельности. Тверской регион должен стать центром этой работы как в России, так и на международном уровне, — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году экспедиция пройдёт с 25 апреля по 8 мая неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. По предложению оргкомитета экспедиция она будет называться с уточнением географического положения «Ржев. Калининский фронт». Кроме центрального лагеря разобьют 17 полевых лагерей непосредственно на местах поисковых работ. Ожидается около 500 участников из Тверской области, других регионов и стран.

На месте проведения экспедиции «Ржев. Калининский фронт» уже начались работы по созданию инфраструктуры, идёт ремонт дороги к лагерю. Готово к установке первое в России модульное стационарное хранилище, которое может вместить более чем 3 тыс. останков погибших воинов.

В этом году программа лагеря дополнена широкой образовательной составляющей: начинающие поисковики будут учиться у представителей Минобороны, историков, археологов, антропологов, специалистов по ведению архивов и баз данных.

На проведение экспедиции из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 5 млн рублей. В материально-техническом обеспечении «Калининского фронта» окажет поддержку Министерство обороны РФ.

В эти же дни на территории Тверской области пройдёт молодёжная акция «Дорога к обелиску» — школьники проведут уборку территорий воинских захоронений, сообщает правительство Тверской области

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Метки: поисковики тверская область финансовая поддержка
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