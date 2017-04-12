В Тверской области задержан мошенник, обменявший пенсионерке полмиллиона рублей на купюры «банка приколов»

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу задержали 32-летнего жителя Северо-кавказского региона, подозреваемого в совершении мошеннических действий, сообщает пресс-служба ведомства.

13 марта в 10.00 часов подозреваемый под предлогом перевода денежных средств завладел 500 000 рублей 78-летней жительницы Воронежа и скрылся.

Мужчина рассказал пенсионерке, что работает в Воронеже, работодатель должен перевести ему деньги и у него нет сберегательной книжки. Женщина, согласившись оказать содействие несчастному, обналичила в отделении банка 500 тысяч рублей. А когда вышла из помещения, подозреваемый воспользовался её доверчивостью и подменил пакет с деньгами на пакет с купюрами «банка приколов».

Обман выяснился, когда потерпевшая вернулась в отделение банка, чтобы положить деньги обратно на свой счет. Потерпевшая обратилась в полицию. Ей удалось запомнить приметы подозреваемого.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. Ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Подозреваемый был задержан на территории Тверской области и в отделе полиции он полностью признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания.