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Семинар с участием Яндекс и 1С-Битрикс пройдет в Твери

Семинар с участием Яндекс и 1С-Битрикс пройдет в Твери - ТИА
11 Апреля 2017 14:28
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Чем вы заняты 20 апреля? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом и идеями по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс, 1С-Битрикс, ГК Визард, МойСклад, Яндекс.Маркет, Координационный центр национального домена сети Интернет, СПСР-Экспресс.  Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

5 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:
•    Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;
•    На чем сэкономить деньги и нервы;
•    Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;
•    Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;
•    Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;
•    Какая реклама в интернете действительно работает;
•    Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.
•    Истории успеха и многое другое.

Подробная информация и программа
Участие бесплатное, но необходима регистрация

«У меня уже все есть, идти на семинар нет смысла»,  - скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи  сами по себе увеличатся в 2 раза.  Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики – их опыт и советы.  Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!

Семинар вам полезен на 200%, если вы:

•    прочитали 100500 статей, но все еще боитесь начать бизнес в интернете;
•    мечтаете, чтобы клиенты сбежали к вам от конкурентов;
•    понимаете, что ваш интернет-магазин на грани банкротсва;
•    желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнеров и друзей.

Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия. Трансляции и видеозаписи не будет. До окончания регистрации осталось всего 4 дня.

Семинар жизненно необходим:

●     Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет
●     Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта
●     Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании  ГК Визард по телефону
+7 (4822) 65-58-57 или по e-mail sova1c@wizard-c.ru

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Метки: Семинар с участием Яндекс семинар «Формула сайта: всё что нужно знать о продажах в интернете» визард
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