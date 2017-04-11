Семинар с участием Яндекс и 1С-Битрикс пройдет в Твери

Чем вы заняты 20 апреля? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом и идеями по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс, 1С-Битрикс, ГК Визард, МойСклад, Яндекс.Маркет, Координационный центр национального домена сети Интернет, СПСР-Экспресс. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

5 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:

• Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;

• На чем сэкономить деньги и нервы;

• Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;

• Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;

• Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;

• Какая реклама в интернете действительно работает;

• Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.

• Истории успеха и многое другое.

Подробная информация и программа

Участие бесплатное, но необходима регистрация

«У меня уже все есть, идти на семинар нет смысла», - скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в 2 раза. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики – их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!

Семинар вам полезен на 200%, если вы:

• прочитали 100500 статей, но все еще боитесь начать бизнес в интернете;

• мечтаете, чтобы клиенты сбежали к вам от конкурентов;

• понимаете, что ваш интернет-магазин на грани банкротсва;

• желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнеров и друзей.

Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия. Трансляции и видеозаписи не будет. До окончания регистрации осталось всего 4 дня.

Семинар жизненно необходим:

● Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет

● Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта

● Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании ГК Визард по телефону

+7 (4822) 65-58-57 или по e-mail sova1c@wizard-c.ru

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