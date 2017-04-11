Тверичан приглашают принять участие в фестивале авторской песни "Поймень"

21 апреля в 18:30 в досуговом центре "Истоки" состоится гала-концерт фестиваля авторской песни "Поймень". Приглашаются все любители хорошей музыки!

Предварительные прослушивания фестиваля пройдут 17 и 19 апреля в 18:00. Для участия в прослушивании необходимо любить музыку, уметь играть на гитаре или других акустических инструментах, знать хорошие песни.

Организаторы ждут заявки по телефонам (4822) 50-45-39, 50-38-26, 50-46-42. ДЦ "Истоки" на Горбатке: Петербургское шоссе, д. 95, стр. 1.