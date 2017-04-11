В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

Как рассказала ТИА пострадавшая Ольга, сначала была просто безграмотная записка с требованием заплатить деньги за парковку и перечислить 500 рублей на Яндекс.Деньги. А в ночь на 11 апреля, кроме нового оскорбительного письма, неизвестные поцарапали машину и потребовали уже 1000 рублей.

Жертвами вымогателей стали ещё двое владельцев авто: им также прислали записки и расцарапали дверь). Произошло это на придомовой территории на ул.Академическая, 12, напротив общежития.

Пострадавшие автовладельцы планируют обратиться в полицию, поскольку есть вероятность, что по номеру сервиса Яндекс.Кошелёк можно выследить злоумышленников. К тому же, они боятся, что вымогатели могут и дальше уродовать машины.

Фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ