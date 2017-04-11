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В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

11 Апреля 2017 12:14
Автор:

Фоторепортаж

Как рассказала ТИА пострадавшая Ольга, сначала была просто безграмотная записка с требованием заплатить деньги за парковку и перечислить 500 рублей на Яндекс.Деньги. А в ночь на 11 апреля, кроме нового оскорбительного письма, неизвестные поцарапали машину и потребовали уже 1000 рублей.

Жертвами вымогателей стали ещё двое владельцев авто: им также прислали записки и расцарапали дверь). Произошло это на придомовой территории на ул.Академическая, 12, напротив общежития.

Пострадавшие автовладельцы планируют обратиться в полицию, поскольку есть вероятность, что по номеру сервиса Яндекс.Кошелёк можно выследить злоумышленников. К тому же, они боятся, что вымогатели могут и дальше уродовать машины.

Фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

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Метки: вымогатели поцарапали машины происшествие в твери деньги за парковку
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Комментарии (6)

  • ДеД 
    Полиция-то сможет, но вот захочет ли?
    11.04.2017 12:50
    0 | 8

  • bae99 
    Машина, конечно припаркована не на газоне, не на тротуаре, не на детской площадке и не перекрывает тропинку?
    11.04.2017 12:52
    6 | 5

  • Whois 
    Ищите детишек из МОУ СОШ№33
    11.04.2017 12:57
    0 | 1

  • TvereZ 
    Безгаражному автонищеброду - страдать и вкуривать народное творчество:
=============================
припарковался ты отлично 
таких не сыщешь днем с огнем
пишу на крыльях и капоте 
гвоздем
=============================
)))
ЗЫЖ ЯД - это они зря. слишком легко пробивается если что. яндых слишком прогнут под правоохренителев.
    11.04.2017 12:58
    1 | 8

    • BARBAdos 
      это как жеш оно пробивается, если кошель привязан к и-мэйлу, а чтобы его открыть паспортных данных сообщать не надо? И-мэйл и кошель скорее всего спецом для таких перфомансов сделан, поэтому вряд ли засвечен многочисленными заходами с реального ай-пишника.

Пострадавшим надо было в первую очередь не в полицию писать, а в Яндекс - по электронной почте пошлите письмо с описанием всех ваших бед, плюс фотки эти приложите. Кошель этот заблокируют и потребуют от его владельца верификации - вряд ли это позволит опознать гаденыша, но хоть сами подгадите ему немного...
      11.04.2017 13:52
      0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    а можа и надо платить за стоянку ведь не в СССР живем. теперь другое мировозрение. у меня Волга в гараже стоит и я за него тоже плачу хоть и езжу теперь совсем редко
    11.04.2017 13:31
    5 | 1
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