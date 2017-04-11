С днём рождения, "Беркуты"!

Пилотажная группа «Беркуты» торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации – единственная в России вертолётная пилотажная группа и единственная пилотажная группа в мире, выступающая на боевых ударных вертолётах Ми-28Н "Ночные охотники" (ранее были Ми-24). Эскадрилья была основана в 1989 году, а днём рождения группы считается 11 апреля 1992 года — день, когда «Беркуты» в Кубинке совершили свой первый показательный полёт.

Группа «Беркуты» — не «чистые» пилотажники, и выступления не являются их основной целью. «Беркуты», в отличие от других пилотажных групп, в первую очередь — военные лётчики, инструкторы, выполняющие боевые задания и обучающие вертолётчиков мастерству управления винтокрылыми машинами. Основная работа «Бекрутов» — изучать новые вертолёты и учить летать на них. Летать так, чтобы максимально раскрыть возможности машины и взаимодействия между экипажами. Все члены пилотажной группы — инструкторы 344 ЦБП и ПЛС, который базируется в Торжке.

Групповой пилотаж на вертолётах сложнее, чем на самолётах. Когда группа летит в боевом порядке, лопасти несущих винтов находятся на расстоянии около 10 метров друг от друга. Это крайне мало. И лётчики, держа столь плотный строй, демонстрируют буквально ювелирное мастерство управления.

Организаторами группы были заслуженный военный летчик, генерал-майор Борис Алексеевич Воробьёв, выполнявший одиночный пилотаж в составе «Беркутов» и заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Евгений Иванович Игнатов, который был первым ведущим группы. В составе первой четвёрки летали также полковник Александр Чичкин, полковник Александр Рудых, подполковник Владимир Калиш. За более чем 20 лет существования в группе сменилось несколько составов.

Мы называем поимённо всех, кто когда-либо пилотировал вертолёт в составе «Беркутов»: основатель группы Борис Воробьёв, первый ведущий Евгений Игнатов, Александр Чичкин, Александр Рудых, Владимир Калиш, Александр Бардаков, Николай Спичкин, Сергей Золотов, Александр Новоченко, Вячеслав Цымбалов, Александр Аникин, Михаил Илюйкин, Анатолий Егоров, Сергей Яборов, Александр Золин, Евгений Галкин, Андрей Михайлиди, Андрей Попов, Сергей Бакин, Дмитрий Миняйло, Игорь Бутенко, Александр Воронов, Роман Исаковский, Сергей Морозов.

2 августа 2015 года, произошла трагедия — одного «Беркута» не стало. Полковник Игорь Владимирович Бутенко погиб во время демонстрационного полёта группы. Это произошло на празднике «Авиамикс», проходившем в рамках международных армейских игр на полигоне Дубровичи под Рязанью.

Празднование 25-и летия пилотажной группы «Беркуты» состоится 3 июня 2017 года на базе 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) в г. Торжок.

Фото группы Пилотажная группа Беркуты