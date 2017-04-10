Деблокировку погибшего в ДТП водителя сняли на видео

Напомним, авария произошла в Твери 9 апреля в час ночи. В районе дома 25/55 на Смоленском переулке 30-летний водитель, управляя «ВАЗ-21150», при осуществлении маневра обгона не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения. Там «пятнашка» лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Toyota» под управлением трезвого 31-летнего водителя. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в аварии водитель ВАЗа скончался до приезда скорой медицинской помощи. 34-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлена в больницу. Пострадал также 23-летний пассажир «Toyota».

Внимание, ВИДЕО 18+! Автор Chirag Gajjar