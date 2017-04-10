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Деблокировку погибшего в ДТП водителя сняли на видео

Деблокировку погибшего в ДТП водителя сняли на видео - ТИА
Автор фото Михаил Чеглаков
10 Апреля 2017 11:06
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Видео

Напомним, авария произошла в Твери 9 апреля в час ночи. В районе дома 25/55 на Смоленском переулке 30-летний водитель, управляя «ВАЗ-21150», при осуществлении маневра обгона не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения. Там «пятнашка» лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Toyota» под управлением трезвого 31-летнего водителя. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в аварии водитель ВАЗа скончался до приезда скорой медицинской помощи. 34-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлена в больницу. Пострадал также 23-летний пассажир «Toyota».

Внимание, ВИДЕО 18+! Автор Chirag Gajjar

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Метки: авария в твери авария с погибшим в дтп погиб водитель
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Комментарии (2)

  • USSR 
    Долб....ы! Я имею ввиду тех кто это на видео снимает
    10.04.2017 11:16
    4 | 11

  • Buzzer 
    "34-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ...." когда же происходит трансформация девушки в женщину? бабку?
    10.04.2017 12:22
    2 | 1
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