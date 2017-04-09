tvernews.ru
09 апреля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Продолжается наводнение в садовых товариществах в районе д. Даниловское на Тьмаке

Продолжается наводнение в садовых товариществах в районе д. Даниловское на Тьмаке - ТИА
09 Апреля 2017 15:38
Автор:

Фоторепортаж

24 марта 2017 года была первая волна наводнения. Вода в Тьмаке поднималась до условной отметки 100 см на мерной рейке под мостом. МЧС после проверки признало состояние ЧС (чрезвычайной ситуации),  через день ЧС отменило. Вода пошла на убыль, но с 3 апреля вода повторно поднялась, теперь на 90 см

Участки нескольких СНТ (Эдельвейс, Мечта, Березка, Ива, Верба, Славное и др.) повторно затопило.

Местные говорят, что вода поднимается на 15-20 см в день, и если со стороны ответственных организаций не буде ничего предпринято, вода затопит не только участки, но и постройки нескольких сотен жителей Твери

Жители затопленных участков написали письма и обращения в администрацию Президента, губернатору, природоохранную прокуратуру.

Требования дачников неизменны:

1.       Убрать препятствия в русле Тьмаки под мостом в районе Никольского.

2.       Запретить систематические сбросы воды из прудов в районе д. Гудово.

3.       Расчистить русло реки от заторов и плотин построенных бобрами.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: наводнение в Тверской области
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Ихъ бин ваш френд, россианчеги 
    интересно, а чем думали эти двуногие прямоходящие, когда строили свои скворечники в зоне затопления? убежден, что ситуация цикличная и многолетняя. Кстати, чуть не забыл) для вящего и будоражащего эффекта дачникам настоятельно рекомендуется провести кастинг на номинацию самого стойкого терпилы и непробиваемого слабоумного по версии журнала "Мурзилка") победителю приз - скульптура петуха из экскрементов и бутылочка боярышника)
    09.04.2017 16:17
    0 | 0

  • Obladatel 
    Русская "илитная" Венеция!
    09.04.2017 16:18
    0 | 0

  • asatin 
    В прошлом году ровно в эти даты (начало апреля) был выпуск воды из Гудово. Уровень воды поднимался за счет этого значительно. В этом году все повторяется аналогично.
    09.04.2017 16:20
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
118

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100