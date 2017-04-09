Продолжается наводнение в садовых товариществах в районе д. Даниловское на Тьмаке

24 марта 2017 года была первая волна наводнения. Вода в Тьмаке поднималась до условной отметки 100 см на мерной рейке под мостом. МЧС после проверки признало состояние ЧС (чрезвычайной ситуации), через день ЧС отменило. Вода пошла на убыль, но с 3 апреля вода повторно поднялась, теперь на 90 см
Участки нескольких СНТ (Эдельвейс, Мечта, Березка, Ива, Верба, Славное и др.) повторно затопило.
Местные говорят, что вода поднимается на 15-20 см в день, и если со стороны ответственных организаций не буде ничего предпринято, вода затопит не только участки, но и постройки нескольких сотен жителей Твери
Жители затопленных участков написали письма и обращения в администрацию Президента, губернатору, природоохранную прокуратуру.
Требования дачников неизменны:
1. Убрать препятствия в русле Тьмаки под мостом в районе Никольского.
2. Запретить систематические сбросы воды из прудов в районе д. Гудово.
3. Расчистить русло реки от заторов и плотин построенных бобрами.
Комментарии (3)
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asatin
09.04.2017 16:20
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