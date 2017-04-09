Продолжается наводнение в садовых товариществах в районе д. Даниловское на Тьмаке

24 марта 2017 года была первая волна наводнения. Вода в Тьмаке поднималась до условной отметки 100 см на мерной рейке под мостом. МЧС после проверки признало состояние ЧС (чрезвычайной ситуации), через день ЧС отменило. Вода пошла на убыль, но с 3 апреля вода повторно поднялась, теперь на 90 см

Участки нескольких СНТ (Эдельвейс, Мечта, Березка, Ива, Верба, Славное и др.) повторно затопило.

Местные говорят, что вода поднимается на 15-20 см в день, и если со стороны ответственных организаций не буде ничего предпринято, вода затопит не только участки, но и постройки нескольких сотен жителей Твери

Жители затопленных участков написали письма и обращения в администрацию Президента, губернатору, природоохранную прокуратуру.

Требования дачников неизменны:

1. Убрать препятствия в русле Тьмаки под мостом в районе Никольского.

2. Запретить систематические сбросы воды из прудов в районе д. Гудово.

3. Расчистить русло реки от заторов и плотин построенных бобрами.