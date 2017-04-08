В Твери прошел митинг против терроризма

8 апреля в Городском саду города Твери прошел митинг «Мы против терроризма». Более сотни горожан приняли участие в акции, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга, пострадавших в результате трагических событий в метро 3 апреля. Участники принесли с собой плакаты с хэштегами: #ПитерТверьСТобой, #МыПротивТерроризма, #МыВместе, #НетТерроризму.

Теракт в подземке Санкт-Петербурга унёс жизни 13 человек. В списке пострадавших — более 50 пассажиров. В память о них в Твери зажгли свечи и объявили минуту молчания.