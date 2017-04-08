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В Твери прошел митинг против терроризма

В Твери прошел митинг против терроризма - ТИА
08 Апреля 2017 14:34
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Фоторепортаж

8 апреля в Городском саду города Твери прошел митинг «Мы против терроризма». Более сотни горожан приняли участие в акции, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга, пострадавших в результате трагических событий в метро 3 апреля. Участники принесли с собой плакаты с хэштегами: #ПитерТверьСТобой, #МыПротивТерроризма, #МыВместе, #НетТерроризму.

Теракт в подземке Санкт-Петербурга унёс жизни 13 человек. В списке пострадавших — более 50 пассажиров. В память о них в Твери зажгли свечи и объявили минуту молчания.

 

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Метки: митинг против терроризма теракт в метро Санкт-Петербурга
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Комментарии (18)

  • WennDieSoldaten 
    ер "пеариццо на костях"?
    08.04.2017 14:38
    2 | 15

  • Zloi 
    По тонкой рекомендации руководства, народ культурно попросили прийти. А флаги ЕР обязательно? показушники, тьфу
    08.04.2017 14:53
    1 | 14

  • guset 
    По заголовку я уж было подумал что против маршрутчиков.
    08.04.2017 14:59
    0 | 8

  • lisikmobil 
    для начало нужно запомнить три слова:
НЕ ПОКУПАЙ
НЕ СДАВАЙ
НЕ НАНИМАЙ
    08.04.2017 15:14
    0 | 6

  • aldan 
    Террористы , убедившись, что большинст\во населения РФ против терроризма поняли свою ущербность и решили, что будут пай мальчиками. Непонятно одно, если человек не был на митинге, значит он за терроризм?
    08.04.2017 15:19
    0 | 10

  • 100 % 
    Что-то фоторепортаж куц фотографиями. Иные имели лица, которые не соответствовали теме митинга, ибо нагнаны по разнарядке?
    08.04.2017 15:41
    0 | 5

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Очередной путинг. Все в традиции. А теракты и прочие ЧС- отличный повод помахать флагами партии, ставящей себе в заслугу несуществующую "стабильность".
    08.04.2017 16:04
    1 | 5

    • Alx 
      Выборы скоро. А как выборы - то террористы дома взрывают, то грузины нападают. Надо уже привыкнуть, что враги перед выборами активизируются.
      08.04.2017 18:16
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Флешмоб нужен, иначе не победим.
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    08.04.2017 16:47
    0 | 2

  • Professor 
    Кто-то неграмотный одел девушек на сцене в куртки с флагом Нидерландов?
Причем сразу большую группу?
    08.04.2017 17:05
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Да нет, просто девки прибыли на митинг из Нидерландов.
      Прикрепленные изображения:
      08.04.2017 17:11
      0 | 2

      • Professor 
        А пели и выступали они по-русски без акцента?
        08.04.2017 17:15
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          Главное-это участие, а знание языка ( читай опусы мгерышей ) и цветов флага России не обязательно. #ГраматнастиНет#
          08.04.2017 17:19
          0 | 1

  • Бертран 
    Эти акции очень полезны для нашего населения, люди видят, что борьба с террором ведётся на всех фронтах и к этому привлечены самые разные структуры. Психологическое спокойствие, это совсем не мало, господа!
    08.04.2017 17:46
    1 | 0

    • Alx 
      Вроде по телевизору говорят, что мы боремся с терроризмом, посылая авианосцы к берегам Сирии? Неужели митинги эффективнее?
      08.04.2017 18:13
      0 | 0

  • tverlaw 
    Согнать безвольных студентов за небольшое количество баллов в к рейтинговому контролю - это мерзость!
    08.04.2017 18:01
    0 | 1

  • oxion 
    Интересно этот митинг был одобрен властями?
    08.04.2017 18:11
    0 | 0
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