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На Базарной площади в Максатихе торговали контрафактной спортивной одеждой

08 Апреля 2017 13:03
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В павильоне на Базарной площади в Максатихе Тверской области индивидуальный предприниматель торговал контрафактной спортивной одеждой. Из оборота полиция изъяла и направила на экспертизу более 20 единиц товара.

Устанавливается ущерб, причиненный правообладателям. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака», сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: контрафактная спортивная одежда
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Комментарии (1)

  • Инокентий 
    Нашли с кем бороться, враг не дремлет и 20 абибасовских парток  способны посеять хаос,  разруху, беспредел в очищенной от всякого рода преступности  Максатихе.
    08.04.2017 13:17
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