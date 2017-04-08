На Базарной площади в Максатихе торговали контрафактной спортивной одеждой

В павильоне на Базарной площади в Максатихе Тверской области индивидуальный предприниматель торговал контрафактной спортивной одеждой. Из оборота полиция изъяла и направила на экспертизу более 20 единиц товара.

Устанавливается ущерб, причиненный правообладателям. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака», сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области