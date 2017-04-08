В Ржевской полиции сломалось оборудование для оформления и выдачи миграционных документов

По техническим причинам оказание государственных услуг в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский» приостановлено – сломалось оборудование по оформлению и выдаче документов.
Подать документы на оформление паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, для регистрации по месту жительства и пребывания, а также для снятия с регистрационного учета можно через Единый портал государственных услуг. В ближайшее время технические неисправности будут устранены, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области
Комментарии (3)
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horton
08.04.2017 12:56
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Mikhail69
08.04.2017 13:17
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