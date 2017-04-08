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В Ржевской полиции сломалось оборудование для оформления и выдачи миграционных документов

08 Апреля 2017 10:02
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По техническим причинам оказание государственных услуг в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский» приостановлено – сломалось оборудование по оформлению и выдаче документов.
Подать документы на оформление паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, для регистрации по месту жительства и пребывания, а также для снятия с регистрационного учета  можно через Единый портал государственных услуг. В ближайшее время  технические неисправности будут устранены, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

 

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Метки: Ржевская полиция миграционные документы
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Комментарии (3)

  • msmozko 
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    08.04.2017 12:43
    0 | 0

  • horton 
    Сломалось оборудование??? Батарейки в мышке сели или кнопки на клавиатуре высыпались??? )))
    08.04.2017 12:56
    0 | 0

    • Mikhail69 
      А у вас на работе как долго пяток серверов без обслуживания проработает? Плюсом весьма нехилое коммутационное железо.
      08.04.2017 13:17
      0 | 0
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