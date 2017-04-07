Во Ржеве на железнодорожном вокзале задержали мужчину с боеприпасами

Тверской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов. Речь идет о 25 патронах.

Установлено, что 28 февраля примерно в 22 час. 30 мин. гражданин купил картонную коробку с 25 патронами 9 mm Parabellum, предназначенными для стрельбы из большого ряда нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он носил в своем рюкзаке, пока его не задержали на железнодорожной станции во Ржеве.

Как сообщает ведомство, согласно заключению эксперта данные патроны пригодны для стрельбы.

Данное преступление относится к категории средней тяжести, за которое самой строгой мерой наказания является лишение свободы сроком до четырех лет.